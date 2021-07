¿Cuántos millones vale la Copa América para el ganador de la final entre Brasil- Argentina?

Se viene la esperada final entre Argentina vs. Brasil, Messi vs. Neymar y toda la épica que rodea al Maracaná. Un histórico clásico sudamericano de Copa América, imperdible en las pantallas del mundo, al que se le suma el interrogante de qué seleccionado se quedará con el festejo y el millonario trofeo.

De acuerdo a lo que dispuso el Consejo de la Conmebol en abril, el equipo ganador embolsará un premio de u$s 10.000.000 (u$s 2.500.000 más con respecto a la edición anterior). Mientras que el subcampeón se llevará u$s 5.000.000. Además, de lo que ya recibieron todas las selecciones en concepto de preparación y logística: u$s 4.000.000.

¿Y cuánto significa para Argentina ganarlo?

No tanto como ganar por el honor, después de 28 años de sequía. Además de que para Lionel Messi significa una deuda pendiente que desea cancelar más que nadie. A sus 34 años, el máximo anhelo del capitán argentino es poder ganar un título con la Selección Mayor, algo que le fue esquivo en las finales del Mundial de Brasil 2014 y las Copas América 2015 y 2016.

Scaloni dijo con acierto que “Leo no necesita un título para demostrar que es el mejor de la historia. Obvio que queremos ganarlo por todos los que estamos acá hace días concentrados, haciendo esfuerzos para no romper la burbuja. Lo de Leo queda en un segundo plano que pueda ganar o no. Ya demostró que es el mejor. Incluso los contrarios lo reconocen”.

¡Hoy es tu día Leo! Redes

Habrá que ver cómo se desarrolla entonces esta duelo, que tiene el valor de una finalísima mundialista. Porque además, está la posibilidad de que el partido se extienda si al cabo de los 90 minutos termina empatado; se jugarán tiempo extra de 30′ (dos tiempos de 15′), según el reglamento de Conmebol. Y de seguir el marcador con igualdad, entonces sí se resolverá por penales.

¿Cómo y cuánto jugará Messi para saldar su deuda personal? Todos saben la respuesta: 90, 120 minutos o penales. Él siempre quiere estar, siempre quiere jugar, siempre quiere ganar. ¿Será hoy su día?

Veremos. Lo que no hay dudas es que esta noche será emocionante. Calidad del fútbol sudamericano en su máxima potencia, con un Brasil que defiende el título, una Argentina que quiere romper con su racha de casi tres décadas sin ganar esta Copa e igualar el historial que Brasil que aventaja con 39 triunfos frente a los 38 de la Albiceleste (25 fueron empates).