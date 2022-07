Cuánto cuesta la nueva camiseta de Boca sin sponsor e inspirada en la década del 90

Boca Juniors presentó este viernes su nueva camiseta titular, que será estrenada hoy mismo ante Banfield. El dato llamativo es que está libre de sponsor en el pecho y aparece inspirada en las que usó en la década del 90.

El Xeneize decidió no renovar el contrato con Qatar Airways, el cual duró cuatro años.

La nueva camiseta de Boca

No solo no lucirá ninguna empresa en el pecho de su camiseta, situación que no se veía desde la Recopa de 1990, sino que además reflejará una pérdida económica ya que dejará de percibir un total 28 millones de dólares. La empresa Binance podría ubicarse en las mangas.

El colombiano Fabra luce la nueva camiseta de Boca. / CABJ

La flamante casaca destaca por su color azul vibrante y un tono amarillo reluciente, con cuello al estilo polo. La camiseta es muy párecida a la que utilizó el club entre 1989 y 1992.

“La nueva camiseta hace un guiño al equipo campeón del Apertura 1992, un título muy recordado por la hinchada de Boca”, explicaron desde el club.

Cuánto sale la camiseta de Boca

“Boca te llevo en el alma” es el nombre de la nueva camiseta de Boca, que costará $14.999 en la versión adulto, mientras que para los niños tendrá un valor $12.999. Por su parte, el short saldrá $8.999.

La flamante camiseta Xeneize. / CABJ

La que utilizarán los jugadores, un modelo más pegado a la piel para evitar los agarrones en un partido, costará alrededor de $25.000.