“Cuando llegamos, el club era un desastre: teníamos cuatro pelotas y nos recibió un perro”

Promediaba el complemento cuando un grupo de plateístas de San Martín se la agarró con Julio Villarino. Es cierto, el marcador central no estaba teniendo un buen partido, al igual que varios de sus compañeros. Sin embargo, fue el blanco de algunos insultos y el encargado de responder a ese acoso verbal por parte de los hinchas. Se vivieron momentos de tensión, incluso después del final del partido, cuando se produjo una grieta entre los propios hinchas del Chacarero. Es que mientras algunos aplaudían, otros tomaron el camino de la reprobación y el insulto para un grupo que hace pocos meses logró el objetivo de ascender al Torneo Federal A después de 15 años deambulando en la cuarta categoría del fútbol argentino.

La palabra más buscada, por ende, era la del conductor del grupo: Sergio Mauricio Arias. El “Toti” se sentó en la mesa y afrontó las preguntas con total tranquilidad. Eso sí, se mostró molesto cuando le tocaron el tema de los hinchas…

-Toti, ¿qué análisis podés hacer del empate frente a Juventud Unida?

-Las sensaciones son que el rival se defendió bien, nos cortó todos los circuitos con los que quizá nosotros siempre inquietamos a los rivales y se fue diluyendo con un partido donde ellos manejaron los tiempos, con esa tranquilidad de retroceder y ocupar los espacios. Creo que nos faltó mover la pelota más rápido, ellos en el uno contra uno no perdieron prácticamente nunca y ese suele ser el fuerte nuestro, para que al rival le cobren infracciones, tiros libres y romper de esa manera. Creo que lo que teníamos planificado no lo pudimos volcar y también es cierto que es más fácil romper que crear, por ahí creo que pasaron las claves del partido.

-¿Cómo te cae este empate?

-Acá en San Martín hay que ganar, este es un club grande. A pesar de ser día sábado, no sé cuántos rivales puede llevar la gente que hoy trajo San Martín, entonces acá es ganar, sumar y de eso se trata este club. Quizá el planteo de Juventud fue mezquino, que vino a estar bien parado, a esperar algún error nuestro, se replegó bien y nosotros no estuvimos a la altura para romper con ese planteo.

-¿Qué balance hacés de esta primera rueda del torneo?

-Rescato que siempre quisimos ser protagonistas. Quizá por errores propios y falta de eficacia en algunos partidos no pudimos sumar los puntos, pero creo que hoy día estos partidos y este torneo es así. Te tocan rivales con jugadores de mucho recorrido, pero si nosotros no tenemos ese plus para doblegar y torcer al rival, vamos a estar complicados. También es cierto que tenemos varias bajas y estamos improvisando algunas posiciones, pero tenemos un plantel en el que todos son parte del Atlético Club San Martín.

-¿Cómo se preparan para la segunda ronda?

-Primero, tenemos que recuperar a todos los que tenemos golpeados. Hoy (por el sábado) sumamos a (Mariano) Pieres y a (Iván) Leszczuck, también a (Nicolás) Pacheco, (Santiago) Domínguez y (Matías) Navarro venía de no entrenar al cien por cien. Tenemos una suma de jugadores que se cayeron y tenemos que alternar, y el ritmo y la dinámica de este torneo son importantes. Entonces, sería bueno sostener un once ideal, pero con las dificultades que se van presentando tenemos que alternar jugadores.

-¿Por qué creés que no han podido llegar al rendimiento ideal?

-Hay una suma de cosas. Una es la falta de eficacia, por ahí nos faltó concentración en algunos partidos y, bueno, también está lo que pasó en Peñarol el otro día. El equipo entró bien y te quedás sin dos jugadores en un partido que era favorable, podríamos haber luchado los noventa minutos con el equipo completo y haber repetido, pero tuvimos que cambiar y, como dije recién, no es sencilla esta categoría”.

Atlético Club San Martín igualó 0-0 con Juventud Unida de San Luis. / Gentileza.

-¿Te ponés plazos para enderezar este presente y darle la fisonomía que querés a San Martín?

-Como dije recién, creo que ahora tenemos dos semanas para trabajar, recuperar lesionados y creo que eso nos va a venir muy bien. Estoy convencido de que los rivales que enfrentamos ninguno nos superó, siempre buscamos el arco contrario y lo que pasa es que este equipo que enfrentamos es un equipo que nunca pensó en ir a buscar el protagonismo, sino en estar siempre bien parado, no soltó laterales, no dejó fisuras y logró su cometido”.

-¿Cómo tomás el descontento de la gente y los murmullos de la platea?

-Sí, hoy día vimos que Julio (Villarino) se agarró con un hincha y nosotros no tenemos que entrar en esas cosas. Hacía 15 años que San Martín no jugaba en esta categoría, pero parece que algunos tienen mala memoria o no saben que esto es competitivo. Nosotros con un plantel mayoritario del torneo anterior estamos afrontando este torneo y hay equipos que llevan muchos años trabajando, que tienen una base importante y nosotros ahora recién el 10 de mayo vamos a cumplir un año de gestión en el club. Para esos hinchas que son exitistas y que no conocen el día a día, les digo que cuando llegamos a San Martín teníamos cuatro pelotas y nos recibió un perro. El club era un desastre. Y creo que con esta gestión hemos ido acomodando todo. Hoy tenemos un equipo de trabajo, un cuerpo médico, un sostén nutricional, tenemos un lugar donde entrenar y así te puedo nombrar un montón de cosas que en el club no habían, pero esta gente por ahí viene y paga una entrada y no sabe todo eso porque no conoce el día a día. Pero también sabemos que este es un club exigente, que tenemos que estar a la altura y tener espaldas y recorrido para afrontar estos momentos. Nosotros creemos estar a la altura, conocemos lo que es el club, lo que significa y también somos conscientes de cómo agarramos el club y de todo lo que se logró en tan poco tiempo. Así que por ese lado estamos muy tranquilos, la dirigencia también nos da tranquilidad para trabajar y eso es importante. Los que critican son los que no se involucran, los que no conocen el día a día del club. Pero me pone triste y mal que un jugador como Julio (Villarino), que estuvo en un plantel que logró un objetivo después de 15 años, sea maltratado por su propia gente. Pero hay que entender cómo es esto y nosotros, lo que llevamos más años (dirijo desde 2013), conocemos cómo es y entendemos.