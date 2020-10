¿Cuál fue el contacto estrecho que determinó el aislamiento del Muñeco Gallardo?

La noticia de que Marcelo Gallardo, entrenador de River, había sido aislado por ser contacto estrecho de una persona que dio positivo por coronavirus cayó como un baldazo de agua fría en el Millonario. Es que la razón por la cual fue aislado está directamente vinculada con la decisión del club de Núñez de conformar un “selectivo de Reserva” con varios futbolistas que hasta ahora no formaban parte de ese plantel.

En concreto y según las disposiciones de AFA, solo los planteles de Primera y Reserva están autorizados a entrenarse. En el Millonario formaron un selectivo de jugadores con algunos integrantes de la Cuarta, Quinta y Sexta, ahora dentro de lo que es la órbita de la Reserva, aún sin que todos hayan formado parte de la misma en el pasado reciente.

Ahora bien, ¿por qué es relevante este dato? Porque el contacto estrecho se habría dado con uno de estos jugadores. Si bien se preservó la identidad del juvenil infectado, este viajó desde el interior y se quedó a dormir en la casa de la exesposa de Gallardo por ser compañero de Matías, uno de sus hijos, en la categoría 2003, ya que la pensión del club está cerrada.

Lo cierto es que el Muñeco no vive allí, pero sí se hizo presente en la misma recientemente por una visita familiar mientras este juvenil se encontraba en la casa. Así, lo que comenzó como un “gris” que el Millonario aprovechó para que sus divisiones juveniles no pierdan ritmo, parece ahora haberse transformado en el potencial tiro por la culata.

Si bien inicialmente Gallardo no integra ningún grupo de riesgo, habrá que esperar para saber si está contagiado o no. El plantel no corre ningún riesgo porque se entrenó el sábado, previo al contacto estrecho, y tuvo descanso posteriormente. Sí la presencia de Gallardo en el comienzo de la Copa de la Liga Profesional, dónde Matías Biscay podría hacerse cargo del equipo el domingo ante Banfield.