Cuál es la nueva profesión de Sebastián Garay, a poco más de un mes de dejar el fútbol

Ezequiel Garay anunció oficialmente su retiro del fútbol el pasado 16 de julio, del fútbol. Esta etapa cumplida dio paso a otra nueva, una que comparte con su familia y que se transformó en su nueva pasión.

El ex defensor de la Selección Argentina, antes de colgar los botines, se puso un negocio de construcción, el cual no le está yendo para nada mal. Y según expresó el propio ex Valencia mediante su cuenta de Instagram “todos tenemos sueños en la vida y yo tenía uno que hoy puedo decir que se ha cumplido”.

Junto a su esposa, Sebastián creó en el 2018 junto a su esposa Tamara Gorro una promotora de viviendas de lujo y la primera promoción fue vendida con éxito, en su totalidad: la Real Estate Gargor ya consiguió vender 15 casas en Valencia alcanzando la impresionante cifra de 7,5 millones de euros. Las viviendas son unifamiliares de 2 plantas, con 170 metros cuadrados construidos, 500 más de parcela, terraza y acabados de auténtico lujo. Las mismas tienen un costo superior de 500.000 euros.

Previo a esto, el otro proyecto grande antes de este fue que el matrimonio y socios Garay y Gorro realizaron una ampliación de capital por el monto de 60.000 euros.

Ante esta empresa que viene en alza, Tamara no evitó expresar admiración y orgullo por el ex futbolista y publicó: “Te lo has ganado tú, con tu esfuerzo y sacrificio de toda una vida luchando. Estamos muy orgullosos de ti, papá”.

La Real Estate Gargor ya tienen varias construcciones y proyectos en marcha, lo que brinda una idea del empeño y la ilusión que la pareja está poniendo en esta nueva aventura.