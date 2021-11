Cruce picante en el ascenso argentino: Caruso Lombardi fulminó a De Paoli y lo trató de vigilante y ladrón

Los fallos arbitrales en la Primera Nacional son moneda corriente en el actual torneo en donde varios equipos se encuentran en la lucha por conseguir un lugar en la Liga Profesional de Fútbol.

Justamente, uno de los equipos que se encuentra en la disputa por el ascenso, es Barracas Central, equipo que era presidido por Claudio Chiqui Tapia, actual presidente de la AFA y dirigido por Rodolfo De Paoli, casualmente, favorecido por los árbitros. Por ello, Ricardo Caruso Lombardi apuntó contra el relator y el actual mandamás de la Asociación Argentina de Fútbol.

Querido De Paoli, te mandaron a hablar como lo haces con la selección, o sos vigilante o sos ladron , las 2 cosas no se puede , pero ser mamadera es triste y el gremio nuestro está arruinado x personas como uds.(vos dirijis ?) o sos un títere que le sirve al poder? — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) November 2, 2021

En una fuerte declaración radial, De Paoli afirmó: “Un tipo impune como Caruso Lombardi, que está rosqueando políticamente porque se quiere quedar con el gremio de la Asociación de Técnicos y, como le dijo que no Chiqui Tapia, lo que quiere hacer es escupir el asado para todos lados”. Ante está declaración, el Tano no se quedó de brazos cruzados y disparó munición gruesa.

Hoy al mediodía reunión TAPIA, BELIGOY y dirigentes que pelean el ascenso , para que sea todo transparente , ahora se acordaron ? , y los partidos que le quedan a barracas ? contra 2 amigos, mmmmm. — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) November 2, 2021

“O sos vigilante o sos ladrón, las dos cosas no se puede” escribió Caruso Lombardi en su cuenta de Twitter. No conforme con esto, el director técnico denunció en su cuenta personal que hubo una reunión poco transparente entre Claudio Tapia y Federico Beligoy, quien se encuentra a cargo de la designación de todos los árbitros del fútbol argentino.

Lo cierto, es que Caruso viene denunciando irregularidades en los arbitrajes desde hace mucho tiempo y en su rol como panelista en TN, manifestó su malestar contra el presidente de la AFA: “Si Tapia quiere subir a la A, que suba. Ascendé y terminala. Y no ayudás más a tres o cuatro equipos”.

Además, agregó: “Que no haga sufrir a la gente. Nadie quiere hablar. Esto lo venimos denunciando hace tres o cuatro meses. Hay seis jueces de línea que dirigen siempre a los mismos equipos. En Barracas, hay un par de líneas que están abonados. Hay muchos árbitros que me dicen: ‘Si no hago esto, me sacan’. A los árbitros los castigan no dándoles partidos. No dirigen por tres o cuatro partidos y entonces no cobran por un mes”. concluyó Caruso.