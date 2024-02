Cruce de los Andes: así viajaron miles de hinchas del Tomba para el partido contra Colo-Colo

Calle Balcarce, Godoy Cruz. 1.30 AM. Llueve fuerte. Ya es jueves y las calles están vacías. Solo la anormal circulación de micros de larga distancia dominan el tráfico de la zona.

El club deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba sale nuevamente del país para disputar su quinta copa Libertadores, un hito histórico para un equipo mendocino, y la caravana bodeguera arranca de madrugada con el objetivo, no menor, de cruzar la Cordillera para buscar la clasificación en el monumental de Santiago de Chile ante el Colo-Colo del ex DT bodeguero, Jorge Almirón.

En una de las decenas de ‘bondis’ bodegueros, la situación no dista demasiado del resto. Faltan butacas, hay pasajeros parados. Las cuentas no dan. Seis amigos se dan cuenta que están en otro colectivo. Agarran sus pertenencias y con ruido a cristales de fondo bajan corriendo en busca de su colectivo. Las cuentas dan y el chófer acelera. Son las 2 a.m. Paró de llover.

3 a.m. “No tengo un mango y voy igual. De visitante o de local”, cantan los más 50 tombinos en medio de variados brindis y curvas sinuosas.

Unos 2.000 mendocinos llegarán a la capital chilena con el propósito de hacerse sentir ante 30.000 colocolinos, que dejaron una pésima imagen en Mendoza: delitos de todo tipo, agresiones a trabajadores de prensa, entre tantos comportamientos dignos de deportación masiva.

“En las redes hemos leído muchas amenazas de hinchas chilenos, pero no nos importa. Nosotros vamos a alentar y buscar la clasificación”, dice Emiliano mientras extiende la mano para recibir una botella cortada.

El viaje de los hinchas de Godoy Cruz a Chile por el partido frente a Colo-Colo por la Copa Libertadores (Los Andes)

4.30 a.m. del día del partido. Nadie duerme. “Mendoooza nos vamos de copas otra vez”, sonoriza ambos pisos de micro.

El contingente bodeguero lo componen, lejos de lo que muchos podrían pensar, muchas mujeres y niños. En algunos casos son familias completas.

6.00 a.m. Aduana chilena. Todos abajo requisas y trámites. Todos pasaron aunque varios frentes se quedaron.

8.15 a.m. El viaje sigue en tierra chilena en caravana de colectivos.

El recibimiento de los mendocinos en la capital chilena no será el más amistoso (anticiparon en redes sociales los hinchas locales esgrimiendo excusas infundadas).

Sin embargo, los hinchas bodegueros confían en disfrutar de una fiesta futbolera en la principal competencia del continente.

