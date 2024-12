Cristiano Ronaldo reveló si jugará o no el próximo Mundial 2026: “Si soy honesto...”

A sus 39 años, Cristiano Ronaldo sigue demostrando que tiene mucho por dar, tanto dentro como fuera de la cancha.

Aunque las dudas sobre su retiro comenzaron a tomar fuerza tras la reciente Eurocopa, el portugués ha dejado claro que su pasión por el fútbol sigue intacta y que está comprometido con la selección nacional, al menos por un tiempo más.

ARCHIVO - El portugués Cristiano Ronaldo, (AP Foto/Manu Fernandez, archivo)

Recientemente, CR7 fue consultado sobre su futuro y su presencia en el Mundial 2026. En su característico estilo directo, Cristiano se muestra confiado en llegar a la próxima cita mundialista y despejó todas las incógnitas sobre renunciar a la Selección: “Ni se me pasa por la cabeza”, aseguró con firmeza.

El capitán de la selección portuguesa también destacó que, aunque respeta las decisiones del entrenador Roberto Martínez, siempre se ve como titular: “Siempre pienso que soy titular. Respeto las decisiones de los entrenadores, pero siempre pienso que estaré en el 11 titular”, expresó.

Y es que, para él, el retiro es solo un invento de la prensa. “Me dio más motivación para seguir, si soy honesto. Es que me siento así. En el momento que sienta que no puedo competir al nivel de los demás, yo seré el primero que dé el paso adelante”, explicó.

Su rol como líder en la Selección de Portugal

El delantero del Al Nassr también habló sobre su rol de líder dentro del grupo y cómo se lleva con los jugadores más jóvenes de la selección.

“Estaba subiendo a mi habitación y me crucé con el chico nuevo. Le fui a hablar y estaba como avergonzado. Hay jóvenes a los que le da vergüenza. No diré que soy como un padre, pero sí como un hermano mayor. Deben pensar que yo también estuve en su situación. Mi papel siempre será el de ayudar a los nuevos”, explicó.

Foto X Cristiano Ronaldo

La actuación de Portugal en la Eurocopa

En relación a la Eurocopa, donde Portugal fue eliminado en cuartos de final tras caer por penales contra Francia, Cristiano Ronaldo reflexionó sobre la actuación del equipo: “En mi opinión no fue una decepción, fue parte del crecimiento de un equipo que tiene que tomarse su tiempo. En mi opinión, fue positivo. A nadie le gusta perder, pero para mí no fue un fracaso, creo que fue una victoria”.

Según el capitán, las derrotas también son valiosas, ya que enseñan lecciones importantes: “Cuando las cosas van bien, es difícil evolucionar, así que aprendemos de ello, en el fútbol y en la vida. Hay que saber afrontar los malos momentos con optimismo y ligereza. Así es la vida”.

Cristiano también se mostró filosófico respecto a su rendimiento personal. A pesar de no haber logrado marcar goles en la pasada Eurocopa, no considera que esto sea un problema.

El portugués Cristiano Ronaldo sonríe durante la entrega de los Globe Soccer Awards 2025 en Dubái, el vierne 27 de diciembre de 2024 (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

“Habrá partidos en los que no marque, eso forma parte de ello y no es un problema”. De hecho, el goleador más prolífico de la historia del fútbol europeo afirmó que no vive obsesionado con el gol.

“Llegará de forma natural”, aseguró, dejando claro que su compromiso con el equipo es mucho más que solo los goles.