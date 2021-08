Cristiano Ronaldo no se entrenó en la Juventus: ¿se despidió de sus compañeros?

Cristiano Ronaldo, cuya salida al Manchester City se da por hecha, no participó del entrenamiento de la Juventus este viernes por la mañana. El portugués asistió al centro deportivo bianconero pero luego se marchó, según informaciones de medios italianos confirmadas por el club.

El astro portugués abandonó el centro poco antes de las 11h00 locales, en el momento en que comenzaba el entrenamiento de los ‘Bianconeri’, que juegan el sábado con el Empoli en la segunda fecha de la Serie A, según indicaron Sky Sport y Mediaset.

CR7, a quien la prensa deportiva italiana coloca en el City a pocos días del cierre del ‘mercato’, el martes 31 de agosto por la noche, llegó a las instalaciones de la Juve poco más de una hora antes de su salida.

Cristiano Ronaldo, que llegó en 2018 a la capital piamontesa, tiene contrato con la Juve hasta 2022.En una reunión celebrada el jueves en Turín con su agente, Jorge Mendes, el club bianconero habría aceptado la idea de una salida de la estrella, pero con la condición de recibir una cantidad de traspaso por parte del Manchester City, según varios medios de comunicación.

Sin embargo, todavía no se ha presentado ninguna oferta formal.

Además, hoy el técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri afirmó que “ayer hablé con Cristiano y me comunico que no tiene intención de quedarse en la Juventus. Es verdad, lo confirmo. Es por eso que hoy no se ha entrenado y no estará disponible Mañana”.