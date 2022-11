Cristiano Ronaldo explotó contra el entrenador del Manchester United: “no lo respeto”

A poco del inicio del Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo disparó con munición gruesa contra el entrenador del Manchester United, Erik ten Hag y varios directivos del club inglés.

CR7, ausente en los últimos partidos de los “Red Devils”, rompió el silencio y dijo sentirse “traicionado” y dolido por la situación que atraviesa, ya que asegura que están forzando su salida de la institución: “No solo el entrenador, también otras dos o tres personas del club”.

Las declaraciones más duras fueron para el DT, quien lo dejó relegado en el banco de suplentes: “No tengo respeto por Erik ten Hag porque él no muestra respeto por mí. Si no me muestras respeto, nunca lo tendré por ti. No hubo empatía con mi hija enferma. Me han convertido en una oveja negra”.

El capitán de la Selección de Portugal fue más allá y dijo que luego de la partida de Alex Ferguson el United se estancó. “Desde que él se fue, no he visto ninguna evolución en el club, nada ha cambiado. El progreso es cero”, opinó.

Y subió la apuesta: “Cómo un club grande como el Manchester United, después de sacar a Ole (Gunnar Solskjær), trajo a un director deportivo como Ralf Ragnick, que es algo que nadie entiende. Este tipo ni siquiera es entrenador. Fue algo que me sorprendió a mí y al mundo”.

Todo esto indica que Ronaldo dejará el Manchester United después del Mundial de Qatar, ya que se ausentó en las últimas presentaciones y desde el cuerpo técnico argumentaron que esto se debía a una “enfermedad” que le impedía competir. Sin embargo, las recientes declaraciones del futbolista hacen dudar de esta justificación.