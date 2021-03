Cristian Llama: “Es uno de los momentos más felices de mi carrera”

Termina la práctica sabatina en el predio del Acceso Norte y los chicos enfundados en blanco y negro, que juegan cerca de lugar, cuando lo ven salir de camarín en su tránsito hasta la playa de estacionamiento, lo abordan para las fotos. Son cuatro los pequeños que se toman una foto grupal, primero, y una individual, después. Él, paciente, acepta cada requisitoria. Sabe que ese blanco y negro que portan en su indumentaria los pibes, lo tiene entre los más grandes ídolos de estos tiempos.

La pegada de zurda de Cristian Ezequiel Llama es sin lugar a dudas una de las más exquisita que tiene el futbol de Gimnasia y Esgrima. Una zurda con la que le ha dado grandes alegrías al Lobo, incluyendo el gol que le dio el retorno a la Primera Nacional al equipo del Parque.

El “Pelado” volvió a estar en boca de todos en la semana por el magistral gol que le hizo a Quilmes, desde la mitad de la cancha, cuando, tras cruzar la mitad de la cancha, vio a Rodrigo Saracho adelantado y sorprendió con un zurdazo magnífico. El gol no pasó desapercibido, dio vueltas en los principales canales de televisión del país y le permitió al Lobo subirse a lo más alto de la tabla de posiciones de la zona A.

A sus 34 años, el volante muestra un currículum con un largo recorrido por la Primera División de nuestro país, México y la Serie A de Italia. Y en Gimnasia y Esgrima ya transita su segunda etapa, luego de haber quedado en la memoria popular blanquinegra por ser el autor del gol ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo que posibilitó el retorno a la Primera Nacional. Claro, también el gol olímpico que le marcó a Ferro de General Pico, unas fechas antes de la final, se guarda bajo siete llaves.

-Algunos preguntaron si fue centro o le pegaste al arco...

-(Risas...) Le pegué al arco; siempre trato de hacerlo. Y mucho más si conozco al arquero y sé que juega adelantado. Siempre trato de sorprender de media distancia.

-¿Qué te dijeron en el vestuario?

-Me elogiaron y todos lo festejaron, por supuesto. Estoy muy contento con el gol porque sirvió para un triunfo importante y para que sigamos metidos allá arriba, a pesar de que falta mucho. Es bueno haber ganado en una cancha difícil, ante un rival que también va a pelear el ascenso.

-Sos de patear seguido desde media distancia...

-En la semana hicimos un poquito de táctico y me quedó uno en el medio, le pegué al arco y entró. Esperemos que siga con esta suerte.

-Tus goles han marcado momentos importantes del club...

-Si, el gol frente a Ferro olímpico y también tuve la suerte de hacer el gol del ascenso que fue importantísimo para mí, para el club y para todos los hinchas.

Su llegada a Gimnasia se dio cuando el entrenador era Marcelo_Fuentes y lo tentó para traer su fútbol a Mendoza. “Me dijo que le gustaría que vistiera la camiseta de Gimnasia y Esgrima porque quería el ascenso y lo vi muy convencido. Tomé la decisión y gracias a Dios se logró el objetivo”, recuerda.

-¿Qué significa Gimnasia en tu vida?

-Me ha dado muchas alegrías y mucha felicidad. No todo es lo económico, sino como uno se siente en la ciudad y con los respectivos cuerpos técnicos con que trabaja. Me he adaptado con los dirigentes y mis compañeros. Gimnasia me ha dado mucha felicidad.

-Los hinchas te adoptaron como un ídolo más...

-Estoy muy agradecido por todo eso; porque no es fácil estar entre los ídolos de un club. Que me incluyan ahi es muy valioso para mi.

Hay un costado solidario en Llama que pocos conocen. El año pasado, cuando la pandemia comenzaba a azotar la provincia, encabezó una movida para juntar fondos y donarlos al Hospital Humberto Notti. “Pudimos donar 10 oxímetros. Estoy muy contento con eso. Durante toda mi carrera intercambié muchas camisetas en el fútbol europeo y acá. Esas fueron las que subastamos para juntar fondos. Se sumaron colegas y fue muy lindo”, rememoró.

-Sentís a Mendoza como propia...

-Es uno de los lugares donde más cómodo me he sentido. Igual que en Catania. Hoy en día estoy atravesando un momento muy lindo, mi familia se siente cómoda acá en Mendoza y yo me siento importante para el club y eso es bueno para la confianza de uno. Este momento es uno de los más felices de mi carrera.

-El torneo es muy largo y el equipo que sea más regular tendrá la posibilidad de pelear el ascenso. Hay muchos equipos que se armaron bien y nosotros tenemos que ir partido a partido. Nuestro objetivo es ser protagonistas siempre, juguemos contra quien juguemos, siempre yendo a buscar la victoria.