Crisis institucional: la Federación Mendocina de Box ya tiene su interventor

Si bien las actividades deportivas están paradas desde marzo y las últimas noticias no han sido alentadoras en los últimos días debido a la situación de la pandemia, el boxeo mendocino tiene motivos para celebrar. Es que ayer, finalmente, fue designado como interventor de la Federación Mendocina de Box (FMB) Alejandro Benito, quien es Coordinador de los Centros de Tecnificación y Escuelas en la Subsecretaría de Deportes.

El nuevo interventor, designado por el Subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, es entrenador de la primera división del básquet femenino del club General San Martín y tiene experiencia en trabajos técnicos, tanto en gestión como en organización institucional. Para que asuma funciones, solo resta el decreto con la firma del gobernador Rodolfo Suárez. Solo entonces se pondrá fin a 14 meses sin autoridad alguna al frente de la FMB.

La designación de Benito llevó de expectativas al pugilismo local, que mira con optimismo su futuro. Claro, por delante habrá una ardua tarea: ordenar administrativamente a la institución de calle Mitre, lo cual no parece una tarea sencilla.

No me gusta adelantarme; primero tiene que estar la firma del gobernador y luego iremos paso a paso. Eso no quita que charlemos con la gente y comencemos a organizarnos

Tras conocerse la novedad, el reconocido entrenador de básquet (recordado paso por la primera femenina de Leonardo Murialdo a fines de la década de 1980) charló con Los Andes y dejó sus sensaciones sobre lo que vendrá. “Es algo nuevo para mí, pero lo sabía desde hace un tiempo. Está el nombramiento, pero todavía falta la firma del Decreto. Recién ahí me voy a poner a trabajar en la parte práctica. La idea es ordenar la federación. Quiero hacerlo lo mejor posible para llamar a elecciones. Al frente de esta federación deben estar personas idóneas”, explicó.

La primera decisión del nuevo interventor será la conformación de un equipo legal para interiorizarse en la materia. Luego llegará el tiempo de recabar información sobre la actividad de la FMB en los últimos años, repasando balances, analizando estatutos y organizando la cuestión administrativa y financiera. “Hay que escuchar a entrenadores y boxeadores que tienen mucha experiencia. Vamos a trabajar en conjunto para resolver la situación”, amplió.

-¿Nunca estuvo al frente de una institución federativa?

-Solo siendo parte de una agrupación de entrenadores. No he sido integrante de la Federación de Básquet y en la parte administrativa trabajo en políticas deportivas en el gobierno provincial.

-¿Cuál es su relación con el boxeo?

-A través de Cristian Etem y Pablo Chacón, con quienes he trabajado en programas deportivos.

-¿Qué sabe de la FMB?

-He recibido muchos llamados de gente interesada en que todo esto se ponga en funcionamiento. No sé como estarán los últimos balances, por lo que vamos a tener que armar un equipo de trabajo y buscar gente que me asesore en distintos aspectos. Hay que respetar los tiempos necesarios para corregir lo que haya que corregir y luego llamar a elecciones.

Un papelón: una entidad sin gestión

Han pasado 14 meses desde que la Federación Mendocina de Box quedó acéfala por una sanción de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Mendoza. ¿El motivo? Una impugnación a la asamblea celebrada el 20 de mayo de 2018, donde fue electo presidente Miguel Leiva, por irregularidades administrativas. Recién un año después llegaría la destitución que desató una tormenta sin precedentes en el deporte de los puños en la provincia. Es que al tomar conocimiento de la situación, la Federación Argentina de Boxeo (FMB) desafilió a la entidad mendocina. En paralelo, se conocieron una serie de denuncias contra el ex presidente José Rasjido, quien estuvo al frente de la entidad a lo largo de 18 años y no presentó balances en 12 de ellos.