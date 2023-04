Crisis en el Tomba: del “tengo ánimo de sobra” de Diego Flores al “no hay más excusas” de Ale Chapini

Que la continuidad de Diego Flores pende de un delgado hilo, no es ninguna novedad. El DT de Godoy Cruz, que inentendiblemente fue buscado por la dirigencia a los pocos meses de haber sido despedido por los mismos dirigentes, está teniendo su segundo ciclo al frente del equipo tombino con demasiados altibajos e irregularidad.

De hecho, en lo que va del torneo, el Tomba no empató ningún partido. Ganó cuatro y perdió cinco. Tres de esas cuatro victorias fueron en Mendoza, y como visitante recibió seis goles en las últimas dos salidas.

“Como dije en la fecha pasada cuando ganamos, somos un equipo en construcción y lo tenemos muy claro. Se fueron 25 jugadores, llegaron 11 y estamos en ese proceso. Tenemos mucha fe de que los nueve puntos que tenemos por delante a partir del partido que viene vamos a estar a la altura. Hay que seguir creciendo y poner el foco en eso”, expresó el entrenador cordobés en la conferencia de prensa post partido en La Paternal.

Una vez más, como había sucedido ante el Millonario, Flores elogió al rival de turno antes de hablar de los errores que cometió su equipo a la hora de ejecutar el plan. “Jugamos contra un equipo que domina todos los aspectos del rival, al igual que River es un equipo dominante”, dijo en algún pasaje de una charla en la que comenzó poniendo como excusa el fixture.

“Nos ha tocado un calendario de visitante complicado: Barracas Central de visitante, San Lorenzo, Rosario Central, River y Argentinos, que juega Copa Libertadores en 5 días. Nos enfrentamos a equipos con distintos tipos de recursos que son importantes. No es fácil ganar de visitante”, se excusó Flores en la charla con los colegas presentes en el estadio Diego Armando Maradona.

Alejandro Chapini fue bastante autocrítico con el presente futbolístico del equipo dirigido por Diego Flores. Foto: Mariana Villa / Los Andes

La respuesta de Alejandro Chapini no se hizo esperar. Todavía caliente por el resultado, habló por Cadena 3 Mendoza y disparó varios tiros por elevación que parecieron tener un único destinatario: el entrenador: ”No me gustó para nada el equipo, no llegó al arco y no generó nada. Si este no fue el peor partido, lo fue contra River”, comenzó diciendo el titular del único representante mendocino en Primera División del fútbol argentino.

“Hoy las excusas no existen, porque después le echan la culpa a la cancha que si es grande o chica... El equipo no generó nada y ni siquiera lo devolviste (por el cuerpo técnico) como para decir que lo estás viendo desde arriba. Evidentemente algo pasa desde el punto de vista futbolístico, pero la verdad que no generamos nada”, remarcó Alejandro Chapini con su calma habitual, pero algo molesto.

Consultado sobre la continuidad de Flores, respondió: ”Yo soy un ferviente defensor de los procesos. Lo que sucede es que Godoy Cruz viene de cuatro años que no pueden esperar mucho tiempo por una cuestión de puntos. Nosotros pensamos que este proceso hay que esperarlo, pero para eso hay que generar cosas que vayan mostrando atisbos de mejoría. El equipo no tiene esa construcción que queremos tener”, dijo Chapini antes de concluir con una frase que pinta de cuerpo entero la situación: ”No creo que haya que analizar esta semana la continuidad del DT pero siempre hay que revisar lo que va pasando partido tras partido”, cerró.

Las próximas estaciones del Expreso

Fecha 10 - Tigre (Local). Después de la dura derrota ante Argentinos, Godoy Cruz tendrá una semana larga porque recibirá a los de Victoria el próximo domingo a las 14 hs en el estadio Malvinas Argentinas. No hay margen de error.

Fecha 11 - Arsenal (Visitante). Entresemana, el jueves 13 de abril, Godoy Cruz visitará a Arsenal de Sarandí en el Viaducto. El duelo también se jugará a partir de las 14. En 2022, Flores se fue después de un 3-3 en esa cancha.

Fecha 12 - Lanús (Local). El Bodeguero cerrará la undécima fecha de la Liga Profesional recibiendo al Granate en el estadio Malvinas Argentinas. El encuentro se jugará el lunes 17 de abril a partir de las 21.30 horas.