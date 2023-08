Cremonese ganó por la Copa Italia, sin Gonzalo Abrego entre los convocados

El cordobés Franco Vázquez convirtió un gol en el triunfo 3-1 de Cremonese, que milita en la Serie B italiana, ante Crotone, de la tercera división, para la clasificación a los 16avos. de final de la Copa Italia.

Vázquez, ex Belgrano de Córdoba, jugó de titular y marcó el 2-1 en la prórroga (PTS 15′) luego del empate 1-1 en tiempo reglamentario. El que no estuvo entre los convocados es el ex Godoy Cruz, Gonzalo Abrego porque apenas lleva unos días entrenando junto a sus nuevos compañeros.

El ghanés Felix Afena-Gyan y el suizo Charles Pickel también anotaron para Cremonese, mientras que Marco Tumminello abrió el marcador para Crotone.

🏆 Coppa Italia Frecciarossa

⚽ Cremonese-Crotone 3️⃣ - 1️⃣

⌛🔚I grigiorossi battono dopo i supplementari il Crotone grazie ai gol di Afena-Gyan e Vazquez. In rete anche Pickel



🖊️ https://t.co/dyPlfcRutK#AmarsiAncora #forzagrigiorossi #CoppaItaliaFrecciarossa #CoppaItalia pic.twitter.com/XVgjTuxOqn — U.S. Cremonese (@USCremonese) August 14, 2023

De esta manera, Cremonese tendrá como rival en 16vos. de final a Cittadella, de la segunda división.

La jornada de los 32avos. de final de Copa Italia se completó con los siguientes encuentros: Sampdoria 1 (7)-Sudtirol 1 (6); Spezia 2 (4)-Venezia 2 (3); Torino 2-Feralpisaló 1.

Los 16avos. de la Copa Italia, que se jugarán el 1 de noviembre, quedaron definidos de la siguiente manera: Bologna-Hellas Verona; Cittadella-Cremonese; Lecce-Parma; Reggiana-Genoa; Salernitana-Sampdoria; Sassuolo-Spezia; Torino-Frosinone y Udinese-Cagliari.