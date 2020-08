Covid-19 en River: los jugadores comienzan el aislamiento y peligra su debut en la Libertadores

Después de confirmarse el caso positivo de Covid-19 en el plantel de River Plate, puntualmente del entrenador de arqueros Adrián Olivieri, se analizó cuáles serán las posibilidades del equipo que conduce Marcelo Gallardo para afrontar la Copa Libertadores. Lo cierto es que deberán mantenerse aislados, sin compartir espacios estrechos, dentro de la “burbuja sanitaria”.

Este panorama no pinta ser buen para el equipo que tiene el próximo 17 de septiembre una cita con San Pablo por los octavos de final de la Copa Libertadores, en Brasil. Porque el plantel entero deberá mantener el aislamiento por 14 días, sin contactos, y a la espera de nuevos testeos, de los cuales, el primero tras el reciente caso de contagio confirmado anoche, será el lunes. Desde ese momento comenzará la cuenta regresiva. Siempre previendo que no hayan nuevos positivos.

Sin embargo, los especialistas en infectología recomiendan de igual manera que los futbolistas eviten los contactos durante este proceso, sobre todo en espacios comunes, ya que si surgen nuevos casos dentro de la Burbuja no se estarían manifestando sino después del día 8. Esto significa que los test del próximo lunes (día 6) podría arrojar resultados de falsos negativos.

Mientras tanto, River no podrá entrenarse durante las dos semanas indicadas. Lo que deja una enorme preocupación deportiva por la desventaja que corre el equipo millonario frente a sus rivales (San Pablo, que está jugando y se está entrenando; y Binacional, rival del millonario para el partido de 22).

¿Qué dice la Conmebol en caso de que un equipo presente casos de coronavirus?

La entidad sudamericana dispuso que cada equipo presente una lista de buena fe de 30 a 40 jugadores, para poder tener reemplazos. Ahora bien, si River no puede presentarse frente a San Pablo como consecuencia de más casos positivos en el plantel, la Conmebol no tendrá contemplaciones: no se considerará postergación y perderá los puntos.

River debería partir a Brasil el 17 y antes -como indica el reglamento actualizado ante la pandemia- deberá hacerse los test correspondientes. Lo cierto es que dos días antes de la cita frente a San Pablo, los contagiados estarían recibiendo el alta médica. Sin previo entrenamiento.

Este presente en el equipo de Núñez desacomodó todo el plan del ‘Muñeco’ ya que su el esquema de trabajo debió ser descartado. Este freno lo dejó atado de manos.

El lunes, cuando comiencen los nuevos testeos, se sabrá cuál será el camino a seguir del equipo de Gallardo. Mientras tanto, todos deberán quedarse quietos y sin contactos en la Burbuja Sanitaria de Ezeiza.