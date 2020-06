Cortocircuito Xeneize: Carlitos Tevez no aprobó la oferta del club para renovar su contrato

Carlitos Tevez, máxima figura del Xeneize en el último título conquistado por el club, rechazó la primera oferta que le hizo Boca para renovar su contrato y su respuesta causó mucha preocupación en los hinchas que sueñan con seguir teniéndolo en el equipo.

Según trascendió, el Apache cobraría casi un tercio de lo que ganó durante la pasada gestión del presidente Daniel Angelici, lo cual si bien no es tan preocupante por lo que representa el valor del dólar en el fútbol argentino, significaría que Carlitos dejaría de ser el futbolista mejor pago del plantel, al ser superado por el contrato del Toto Salvio.

Además, desde el entorno de Tevez, confiaron que tampoco se mostró muy disconforme con la oferta que le hizo la Comisión Directiva de extender su contrato hasta junio del 2021 ya que su intención es quedarse, como mínimo, hasta diciembre de 2021, dejando abierta la puerta a otra renovación.

“Cuando asumimos era un ex jugador de fútbol. Venía muy golpeado por lo ocurrido el año pasado, no tenía confianza y tenía un protagonismo que no estaba claro. Para mucha gente Tevez estaba de salida y Román llegaba para darle el puntapié y que se fuera”, manifestó hace un par de días el Patrón Bermúdez. Y, al parecer, no cayeron para nada bien en el delantero quien, a partir de ahí, endureció aún mucho más sus exigencias. . .