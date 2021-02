Correa vuelve a las pistas tras más de un año de su terrible accidente

A un año y medio del trágico accidente que lo tuvo como protagonista y que provocó el fallecimiento de Anthoine Hubert en Spa-Francorchamps, Juan Manuel Correa volverá a las pistas en la Fórmula 3 de la mano del equipo ART Grand Prix.

“En primer lugar, estoy muy feliz de estar de regreso después de todo lo que pasé. Estoy muy agradecido con ART Grand Prix; Significa mucho para mí que crean en mí y en mi regreso. F3 es un año de transición, mi sueño todavía es llegar a la F1 y este es el primer paso en mi regreso”, señaló Correa en primer término.

Y agregó: “Mis objetivos están un poco por delante de mí, porque todavía tengo mucho que hacer, no manejé un auto durante un año y medio y hay una gran curva de aprendizaje por delante. Entro en esta temporada con la mente abierta, no me presionaré, haré lo mejor que pueda, haré lo que amo y eso ya es una victoria”.

Por su parte, Sébastien Philippe, Team Manager del equipo, comentó: “Desde su horrendo accidente en Spa, el 30 de agosto de 2019, Juan Manuel ha pasado por muchas fases, siempre luchando teniendo en cuenta que no quería renunciar a su sueño de seguir corriendo al más alto nivel posible. Juan Manuel es un ejemplo de valentía y tenacidad y ART Grand Prix se enorgullece de darle la oportunidad de volver a las carreras”.

Y cerró: “Juan Manuel es extremadamente fuerte mentalmente, todavía está luchando por estar lo más en forma posible y tiene hambre. Detrás del volante, su talento es inmenso, como lo demuestran sus logros en karts y luego sus primeros años en el automovilismo. Tenemos muchas ganas de acompañar a Juan Manuel a retomar su carrera y ayudarlo a subir de nuevo. Le dará al equipo el beneficio de su talento y experiencia”.