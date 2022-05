Cordani tras volcar en el Turismo Pista: “Gracias a Dios fue solo un susto”

El pasado fin de semana, Mariano Cordani sufrió un espectacular vuelco durante los entrenamientos de la Clase 1 del Turismo Pista en Paraná.

Así fue el tremendo vuelco

En las últimas horas, el piloto habló con carburando.com cómo fue la maniobra que lo llevó al vuelco en la salida a la contrarrecta del trazado paranense. “Yo venía en vuelta rápida y transitando la curva a la derecha me pegué mucho al piano interno y eso me desacomodó el auto. Entré pasado y cuando llego al piano externo vengo rebotando con la suspensión y eso hizo que entre en vuelco”.

Acerca del momento en el que empezó a volcar, Cordani relató. “Fueron seis segundos desde que empezó a inclinarse el auto hasta que paró. Ahí no pensás nada porque es rapidísimo”.

Además, Cordani contó cómo está físicamente después del fuerte golpe. “En el momento del impacto no me dolía nada. Rápidamente llegó el auxilio, no me dejaron bajarme solo, sino que fue con la camilla y me transladaron al hospital para hacerme los estudios. Creo que eso fue la parte más complicada porque era medio lejos y la ambulancia tardó. Ahí la pasé medio mal porque me bajó un poco la presión y tenía mucho calor”.

Y añadió: “Me hicieron tomografía y resonancia. Después de los estudios como vieron que estaba todo bien, me dieron el alta. Hoy no tengo ningún raspón y son solo fierros. El auto creemos que no sirve más, pero vamos a evaluar bien y buscar alternativas para las próximas fechas”.