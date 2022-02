Coppola se metió en la pelea entre Ruggeri y Goycochea y brindó detalles: “Hubo un préstamo que nunca se devolvió”

Guillermo Coppola contó algunos detalles de la pelea entre dos históricos de la Selección: Oscar Ruggeri y Sergio Goycochea, quienes sacaron a la luz una vieja disputa que los mantiene enfrentados hasta estos tiempos.

“Me sorprendió lo de Goycochea. No me gustó el tono sobrador, canchero...”, dijo Coppola sobre la declaración del exarquero en una entrevista en la cual dijo que no se sentaría a tomar un café con Ruggeri. “No me gusta esto porque yo soy el protagonista de esta historia, de esta pelea”, continuó el ex representante de Diego Maradona.

Entrevistado por el programa Intrusos (América TV), Coppola se adentró más en el conflicto entre Ruggeri y Goycochea: “Hubo un préstamo que nunca se devolvió. Es verdad lo que dice Oscar. Hubo intentos y un juicio, te diría. Las cosas pueden salir mal porque un negocio puede salir mal. Había una necesidad de Goyco”.

Coppola contó que fue el intermediario de un préstamo (se habla de 800 mil dólares) que le hizo Ruggeri a Goycochea. “Yo no cobré ni un peso. Yo soy el damnificado en esta historia”, se defendió Guillote. “Me molesta la actitud, el dinero ya fue, está perdido”, continuó.

Luego, la periodista Marcela Tauro indagó sobre quién era el otro futbolista que participó de esta historia y lanzó el nombre de Nery Pumpido, excompañero de ambos en la Selección. “No me hagan decir el nombre, pero las agarraba todas...”, tiró Coppola, dando a entender que era el mencionado ex arquero.

“Intentamos pedir el dinero. Había una garantía. El más afectado en esto fue Oscar Ruggeri, hizo una inversión aún mayor para tratar de no perder dinero. Hubo abogados, se fue a la Justicia y no hubo posibilidad de nada...”, dando a entender la mala fe de Goycochea en este préstamo de dinero que jamás se devolvió.