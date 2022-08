Copa Mendoza: suspendieron nuevamente el partido entre San Martín y Antonio Iriarte El Zampal

El partido entre San Martín y Antonio Iriarte El Zampal por la Copa Mendoza fue nuevamente suspendido debido a una inspección de la Municipalidad de Godoy Cruz en el estadio del Club Municipal.

Es que el partido estaba programado para las 20.30, pero desde el municipio no autorizaron alegando que no se pidió autorización para disputar dicho encuentro, explica el comunicado de la Liga Mendocina de Fútbol.

Por otra parte, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Godoy Cruz, Ricardo Tribiño, redobló la apuesta y aseguró que se tomó esta determinación porque la cancha no está habilitada para jugar con los dos públicos y por los hechos de violencia de los barras de San Martín: “Tengo el agrado de dirigirme a ud. a efectos de informarle que respecto del encuentro deportivo de fútbol a disputarse por la Copa Mendoza el día 10 de agosto del corriente año en horas de la noche, en la cancha del Club Municipal, ubicada en Av. Ing. Cipolletti 401-591, Godoy Cruz, Mendoza, NO cuenta con la habilitación municipal correspondiente para llevar dicho encuentro de acuerdo a los antecedentes de público conocimiento ocurridos en Rivadavia por parte del público asistente a partidos del Atl. Club San Martín, dado que las instalaciones del Club Municipal no puede albergar hinchadas de ambos equipos”.

Producto de esto, la dirigencia del “Chacarero” analiza reunirse con el presidente de la Liga Mendocina, Omar Sperdutti, para retirar el equipo de la Copa Mendoza y también que los partidos del Regional Amateur sean a puertas cerradas.