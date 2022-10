Copa Mendoza: Maipú-Gutiérrez, un clásico apasionante en el Malvinas Argentinas

La edición 2022 de la Copa Mendoza entró en tiempos de definiciones y hoy tendrá un encuentro con mucha historia que abrirá la serie de octavos de final. El Deportivo Maipú vs. Gutiérrez Sport Club. El clásico de barrio se muda al Malvinas buscando un lugar en los cuartos y brindarle una alegría a sus hinchas. Esto, claro está, va más por el Cruzado que por el Cele. Es que el equipo que dirige Juan Manuel Sara no pudo cumplir con el objetivo de meterse en el Torneo Reducido de la Primera Nacional, por lo que esta competencia doméstica y buscar un lugar en la Copa Argentina 2023 pasaron a ser prioridad. Y claro, por ser el derby departamental, hay mucho en juego, no solamente una clasificación. Y hay otro condimento que hace más especial aún al encuentro que arrancará a las 20.

Y ese extra tiene que ver con el once que presentará Sara. El deté del Cruzado pondrá lo mejor que tiene para buscar eliminar a un joven equipo gutierrino que se prepara para hacerle frente a un nuevo Regional Federal Amateur. En consecuencia, como dispone de fecha libre en la Primera Nacional, el ex ayudante de Diego Martínez en Tigre eligió a los jugadores que forman parte del plantel profesional para hacerle frente a un compromiso que tendrá a ambas parcialidades en el coloso del Parque General San Martín. “Tomamos el partido con la seriedad que se merece y la mayoría de los jugadores van a ser los que juegan en la Primera Nacional. Mucho no pudimos ver de Gutiérrez. Pero sabemos que es un partido que es muy sentido para el departamento”, comentó Sara.

Es por ello que salvo Juan Cruz Bolado, habitual suplente, sería la única variante de relevancia en cuanto a lo que Maipú venía presentando en el segundo torneo de importancia de AFA. El exTomba ingresará por Juan Pablo Cozzani, quien se lesionó en el encuentro ante el Torito: distensión del ligamento interno de su rodilla. El resto, los mismos que se despidieron de la PN, como locales, con triunfo mínimo frente a Nueva Chicago (gol de Álvaro Veliez). Después de este compromiso frente al Celeste, el Cruzado se va a preparar para el último juego que será en el Estadio Centenario, ante Quilmes.

“Habrá que sentarse y ver qué es lo mejor. Uno siempre quiere crecer, estoy muy contento de estar acá, y veremos qué sucede. Creo que vamos a continuar entrenando hasta cerca del inicio del Mundial, dar vacaciones y después regresar en el mes de diciembre”, cerró Juan Manuel Sara, en diálogo con los colegas de Ídolos y Anónimos.

En cuanto a Gutiérrez Sport Club, estos partidos le sirven como preparación para el Regional Amateur, donde compartirá zona con Fundación Amigos por el Deporte, Atlético Argentino y Luján Sport Club, equipo con el cual será el estreno en la competencia nacional, el 16 del corriente en el Anselmo Zingaretti. El once que presentará esta noche el “Mago” David Ramírez será parecido al que viene de golear en los 16avos de final de esta Copa Mendoza a la Unión Deportiva Camping de Malargüe (5-0). Cabe recordar, que el vencedor de este duelo tendrá como oponente en cuartos al quien se imponga del duelo de mañana entre Palmira y Fadep.

Ubicación de las parcialidades. Los hinchas de Maipú se alojarán en la popular Norte, mientras que los de Gutiérrez lo harán en el sector Sur del Malvinas. El precio de las localidades es de $ 1.000 las generales y de $ 1.500 las plateas.

LOS PARTIDOS DEL SÁBADO

16.30 hs. Pacífico (GA) vs. Dep. Algarrobal

16.30 hs. Atl. Palmira vs. Fundación Amigos

16.30 hs. Colón_(GA) vs. Academia Chacras

16.30 hs. Rivadavia vs. Luján S. Club

Juegan el miércoles

05/10 Gimnasia vs. River Plate