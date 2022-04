Copa Libertadores: la racha negativa que Boca intentará cortar en La Bombonera ante Always Ready

Después de una floja presentación en el debut ante Deportivo Cali, Boca buscará levantar cabeza en la Copa Libertadores este martes, cuando desde las 19.15 enfrente a Always Ready. La cita para revertir este momento irregular será en La Bombonera, con su gente (después de mucho tiempo en este certamen), lo que a priori será un plus para los jugadores. Sin embargo, si se repasan los antecedentes más recientes, se refleja el efecto contrario.

Si bien el encuentro de esta noche será el primero del año en el Estadio Aberto J. Armando por el torneo continental, en lo que va del 2022 el Xeneize ya jugó en tres oportunidades en su casa, todas por la Copa Liga Profesional, y todavía no pudo ganar.

En total, los números en el actual semestre indican que acumula dos igualdades y una derrota en Brandsen 805: 1-1 vs. Colón, 0-1 vs. Huracán y 2-2 vs. Arsenal. El agravante, además de no haber podido sacar los tres puntos, es que en estos tres compromisos se repitió el mismo patrón: el bajo nivel futbolístico del equipo de Sebastián Battaglia.

La única victoria que Boca consiguió en condición de local este año fue en la cancha de Vélez, ante Rosario Central. Aquella tercera fecha, el Xeneize debió mudarse al José Amalfitani ya que el campo de juego de La Bombonera estaba en plena recuperación de los trabajos que se le habían hecho para la instalación del nuevo drenaje.

Por eso, hoy ante Always Ready, el conjunto de la Ribera irá en busca de cortar la mala racha que arrastra en La Bombonera y así empezar a acomodarse en el Grupo E de la Copa Libertadores.