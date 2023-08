Copa Libertadores: con Cavani a disposición, Jorge Almirón tiene definido el equipo para la vuelta con Nacional

Luego de un poco atracctivo empate sin goles en Montevideo, mañana Boca recibe a Nacional en la Bombonera para definir su futuro en la Copa Libertadores. En búsqueda de los cuartos de final, Jorge Almirón ultima detalles para definir el once para la revancha a partir de las 21.

El planteo del entrenador en la ida fue efectivo en el sentido de que Boca volvió con el arco en cero, pero al mismo tiempo muy cuestionado por ir en contra de la identidad Xeneize de salir a buscar la victoria. Parando un equipo sumamente defensivo y opacando a Cristian Medina, la figura del equipo en este momento, ubicándolo en un sector donde no rinde, ahora Almirón mete mano nuevamente.

Tanto en la práctica del lunes como la del martes, el referente de ataque en Boca fue Edinson Cavani. El entrenador primero probó la dupla con Darío Benedetto y luego al día siguiente con Miguel Merentiel dejando de lado la posibilidad de jugar con extremos.

🚨AHORA🚨



Almirón probó con DOBLE 9 Uruguayo 🇺🇾



CAVANI 🤜🏻🤛🏻 MERENTIEL



¿Opiniones? 👀 pic.twitter.com/aPoB2IThHt — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 8, 2023

Si bien buscará poner dos nombres en el ataque de entrada, Almirón no se baja de su línea de cinco en el fondo. Nicolás Figal, Bruno Valdez, que vuelve de la suspensión y Nicolás Valentini serían los zagueros, acompañados de Luis Advíncula por derecha y Frank Fabra haciendo de defensor/volante.

En el medio paró a Medina en su posición natural, volcado más en el centro y no tanto por los extremos donde no gravita, junto con Guillermo Pol Fernández y la reaparición de Valentín Barco que en los pocos minutos en cancha en Montevideo demostró porque no puede salir del once titular.

De esta manera, con ese mediocampo, el DT Xeneize dejará afuera Alan Varela que está próximo a partir hacia Portugal para convertirse en jugador del Porto y mandó al banco de suplentes a Jorman Campuzano, uno de sus jugadores predilectos pero que no terminó de convencer.

Sumado a estos dos nombres, en el banco esperarán por su oportunidad otros dos pesos pesados. Marcos Rojo que sumó sus primeros minutos en la ida y el Pipa Benedetto que se ausentó en el choque en Uruguay por una sobrecarga, partiendo así con desventaja para compartir el ataque con Cavani mañana.

En consecuencia, el once que arrancaría mañana por la noche en la Bombonera buscando los cuartos de final de la Copa Libertadores sería el siguiente: Sergio Romero; Nicolás Figal, Bruno Valdez, Nicolás Valentini; Luis Advíncula, Guillermo Fernández, Cristian Medina, Valentín Barco, Frank Fabra; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

