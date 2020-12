Copa Diego Maradona: Lanús y Defensa y Justicia empataron y no pudieron despegarse en la tabla

Lanús y Defensa y Justicia empataron 1-1 en la Fortaleza por la segunda fecha de la Fase Complementación A de la Copa Diego Maradona en un partido entretenido y por momentos con mucha intensidad en el que ambos tuvieron chances. Nicolás Thaller puso el 1-0 para los locales con una pelota que le quedó a sus pies en el área luego de un tiro libre y Miguel Merentiel marcó la igualdad para el equipo de Hernán Crespo.

El Granate, que no contaba con Luis Zubeldía en el banco que se encuentra suspendido de manera provisoria por increpar a Ariel Penel, comenzaba el duelo mejor, dominando la pelota y el juego, hasta llegar a despegar en el marcador a los 13 minutos del primer tiempo cuando tras un tiro libre de Fernando Belluschi el balón quedó a los pies de Nicolás Thaller que puso el 1-0. El Halcón, por su parte, no encontraba su mejor versión y no lograba la intensidad que habitualmente demuestra.

Igualmente logró llegar a igualar el encuentro antes de ir al descanso en la Fortaleza. A los 43 la última línea de Defensa logró recuperar la pelota, el equipo la manejó rápida y precisamente por Gabriel Hachen que fue el intermediario para habilitar a Miguel Merentiel, que logró marcar el 1-1, muy festejado por Hernán Crespo.

En el segundo tiempo Defensa mejoró y logró hacer peligrar el arco que defendía Lucas Acosta, pero finalmente repartieron puntos. Ambos equipos llegaron a este duelo con tres unidades y clasificados a las semifinales de la Copa Sudamericana. Con este resultado Rosario Central tiene la chance de convertirse en líder único del grupo si logra vencer a Unión este lunes desde las 19.20. Por la tercera fecha de la Copa Diego Maradona Lanús deberá visitar a Unión y Defensa recibirá a Patronato.