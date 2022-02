Copa de la Liga: Independiente busca su primera victoria ante Arsenal y otros cuatro partidos acaparan la atención

Independiente buscara este martes su primer triunfo cuando reciba en Avellaneda a Arsenal de Sarandí, por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Futbol (LPF).

El encuentro se disputará desde las 19.15, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de la señal Fox Sports.

Independiente perdió el sábado en La Plata ante Estudiantes por 2 a 1 e intentará recuperarse ante Arsenal, que igualó como local con Rosario Central (1-1).

Posibles formaciones

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde y Tomás Ortega; Lucas Romero y Carlos Benavidez; Andrés Roa, Alan Soñora y Damián Batallini; Leandro Fernández. DT: Eduardo Domínguez.

Arsenal: Axel Werner; Cristian Chimino, Ignacio Gariglio, Gonzalo Goñi y Lucas Suárez; Dardo Miloc, Lucas Brochero, Leonel Picco y Joaquín Ibáñez; Alejo Antilef y Sebastián Lomónaco. DT: Leonardo Carol Madelón.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Cancha: Independiente

Hora de inicio: 19.15

TV: Fox Sports.

Otros cuatro partidos protagonizan la segunda fecha

Argentinos Juniors vs. Newell’s (17, TVP), Rosario Central vs Vélez (19.15, TNT), Lanús vs Barracas Central (21.30, TNT) y Huracán vs Estudiantes (21.30, TVP).