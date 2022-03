Copa Davis: el Peque Schwartzman sufrió pero le dio otro triunfo a la Argentina

La Copa Davis es una caja de sorpresas: cualquier cosa puede ocurrir y nadie debería sorprenderse si eso pasara. No solo una, dos o tres veces se vieron triunfos totalmente impensados en la lógica del circuito. De hecho, la incertidumbre antes del comienzo de cada partido está presente en la mayoría de las series. Factores como la localía, las presiones de ser el (amplio) favorito y de representar al país, generan irremediablemente un cóctel que puede ser positivo o mortal. En este caso, Diego Schwartzman (14º) supo evitar su caída al abismo y terminó remontando un resultado que parecía liquidado: superó a Tomas Machac (131º) por 2-6, 6-2 y 6-3 para darle el segundo punto a Argentina frente a República Checa.

El Peque volvió a demostrar que no hay que darlo por muerto hasta que no te salude en la mitad de la cancha. El argentino tuvo un inicio complicado en el que combinó tiros cortos con errores no forzados. En tanto, en la vereda de enfrente salía todo: un dominio total desde el revés, aperturas con la derecha para definir luego en el lado vacío de la pista y una táctica perfecta basada en acortar los tiempos del punto.

Sin embargo, hubo un antes y un después que despertó el “Peque, Peque” y el “vamos Diego, vamos” del público. Tras estar 2-6 y 0-2 abajo, Schwartzman levantó un break point, hizo delirar a la gente y agarró una confianza mágica para apretar la sexta marcha. De ese modo, se quedó con nueve games al hilo. “Ese game fue clave y dije esto no se me escapa”, aseguró apenas terminó la remontada.

A base de esfuerzo, buen tenis y precisión para modificar su estrategia (se invirtió más de derecha para no jugar el revés contra revés y, principalmente, comenzó a jugar con mayor profundidad) dio vuelta el resultado. Además, Machac sintió el peso del marcador. Sabía que este partido era clave para las aspiraciones de los checos en lo que resta de la serie. Y, desde entonces, falló más de lo normal y se notó su poco rodaje en el circuito grande.

El viernes, un día que pintaba para la lluvia total y para la suspensión de los encuentros, terminó siendo un día ideal (con un sol radiante) para el jolgorio de los espectadores, que cancelaron o postergaron sus responsabilidades y asistieron al Buenos Aires Lawn Tennis Club para disfrutar de un valioso 2-0 en favor de los dirigidos por el Mago Coria.

¿CÓMO SIGUE LA SERIE?

Este sábado, desde las 11, se llevará a cabo el partido de dobles correspondiente al tercer punto de la serie. Horacio Zeballos y Máximo González enfrentarán a la dupla checa Kolar / Kopriva (puede cambiar hasta una hora antes del inicio). A continuación, se disputarán los otros dos singles: Schwartzman vs. Jiri Lehecka y Sebastián Báez vs. Machac.