Copa Davis: Argentina se la juega ante Finlandia con Cachín y Cerúndolo como singlistas

Un nuevo desafío aparece en el horizonte de la Selección Argentina de tenis en el marco de la Copa Davis. Es que el combinado que capitanea Guillermo “Mago” Coria se medirá ante Finlandia en busca de un buen resultado.

En ese sentido, Pedro Cachín, el tenista cordobés que se apresta para protagonizar su debut en la Copa Davis, confesó hoy que soñó “toda su vida con este momento”, en la antesala de la eliminatoria en la ciudad de Espoo.

Todas las alternativas podrán verse en vivo y en directo, desde las 12, por TyC Sports.

“Soñé toda mi vida con esto, estar acá es felicidad absoluta. Todo el equipo tira para adelante y espero estar a la altura del partido y de lo que significa jugar una Copa Davis”, expresó el tenista nacido hace 27 años en la ciudad cordobesa de Bell Ville.

El cordobés Pedro Cachín será el encargado de abrir la serie ante Finlandia por los Qualifiers de la Copa Davis. (Tennis Finn)

Cachín, 68 en el ranking mundial de la ATP, abrirá la serie entre argentinos y finlandeses este sábado a las 12 ante Emil Ruusuvuori (43), el principal tenista del equipo rival.

“Me enteré anoche que iba a jugar como single dos, estoy muy contento. Me pasan muchas cosas por mi cabeza, intento visualizar como quiero que sea el partido y como no quiero que sea para que nada me sorprenda, intentaré dar lo mejor”, indicó Cachín.

Francisco Cerúndolo, el otro singlista argentino

Francisco Cerúndolo, la principal raqueta del equipo de Copa Davis de la Argentina en Finlandia, admitió hoy que asumir la eliminatoria como número uno “implica más responsabilidad” y expresó su confianza en lograr un triunfo este sábado ante el local Otto Virtanen en el segundo punto de la serie.

“Me tocó debutar en la Davis el año pasado en Bolonia con partidos muy duros, ahora es distinto, vengo como número uno y quizá con más responsabilidad, lo tomo como un premio a lo que hice y espero jugar buen tenis para darle el punto a mi país”, analizó el tenista nacido en Capital Federal hace 24 años.

El argentino, campeón en 2022 del ATP sueco de Bastad, jugará este sábado el segundo punto de la serie ante el finlandés Virtanen, punto que podría definir mucho si es que Cachín mete un triunfo en el inicio de la jornada.

“Entrenamos muy duro para adaptarnos a la superficie y ahora viene lo más lindo, que es salir a la cancha, jugar y dar lo mejor de cada uno, ojalá podamos ganar, estamos con mucha confianza”, añadió Cerúndolo, la principal esperanza de Argentina en el estadio Espoo Metro Arena.

En tanto, el dobles argentino estará conformado por Andrés Molteni y Máximo González.