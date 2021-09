Copa Argentina: Lautaro Comas cumplió su sueño y conoció a Juan Román Riquelme en Santiago del Estero

Juan Román Riquelme revolucionó a Santiago del Estero, ya no quedan dudas. Lo hizo dentro y fuera de una cancha de fútbol. Es que Lautaro Comas, delantero de Patronato, cumplió su sueño: conoció al actual vicepresidente de Boca y se llevó una camiseta azul y oro con la mítica 10 del último 10.

“No lo puedo creer, me dijo que le mande la mía. Lo amo mucho, de verdad. Nunca dije nada porque no soy esa clase de persona que anda diciendo por todos lados que lo ama mucho”, declaró Comas, quien también tiene un tatuaje del ídolo Xeneize, en los pasillos del Estadio Único Madre de Ciudades.

El regalo de Román a Lautaro Comas, jugador de Patronato, previo al arranque del partido.

🙌 🔟 🔵 🟡🔵 pic.twitter.com/Mb0swSMezf — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 23, 2021

Una imagen parecida a la que protagonizaron Lionel Messi y Neymar en el Maracaná tras la Copa América 2021, pero esta vez fue Made in Argentina. El afectuoso encuentro se produjo antes de la entrada en calor de los equipos que protagonizarán esta noche otra de las llaves de los cuartos de final de la Copa Argentina.

Esta es la primera vez que Riquelme viaja a las afueras de la provincia de Buenos Aires para acompañar al plantel profesional de Boca que comanda Sebastián Battaglia, su apuesta tras la salida de Miguel Ángel Russo.

Lautaro Comas cumplió su sueño.



“Me pidió le mande la mía, no lo puedo creer. No soy esa clase de personas que lo diga por todos lados... lo amo mucho” pic.twitter.com/7MURb4PyYt — El fútbol va con vos (@Relatoresconvos) September 23, 2021

Además de sus postales en La Bombonera, las otras apariciones de Riquelme fueron en el Florencio Sola de Banfield y en el estadio Ciudad de La Plata para el Superclásico contra River. Cuestiones emotivas que han cambiado y que, ahora, se permiten.