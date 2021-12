Copa Argentina: Godoy Cruz o Talleres, que rival prefiere Boca en la gran final

El empate con Newell´s no solo fue un duro golpe para Boca por el nivel futbolístico que exhibió, sino principalmente porque le impidió superar a Estudiantes (60 puntos) en la tabla anual y retornar a las plazas de clasificación a la Copa Libertadores 2022. El Xeneize quedó sexto con 59 unidades y, por el momento, está afuera de los puestos que otorgan boleto a la próxima edición del certamen continental.

Más allá de este cimbronazo, la realidad indica que todavía, a falta de dos fechas para que finalice la Liga Profesional, tiene chances de ganarse un lugar. De hecho, las mismas pueden acrecentarse notablemente dependiendo de lo suceda esta noche en la semifinal de la Copa Argentina que disputarán Talleres y Godoy Cruz, de donde saldrá su rival en la final.

🏆 Así está la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2022 a través de la tabla anual:



1️⃣ Vélez 69 pts. (Clasificado)

2️⃣ Talleres 63 pts.

3️⃣ Estudiantes 60 pts.

➖

4️⃣ #Boca 59 pts.

5️⃣ Lanús 55 pts.



✳ Clasifican los primeros 3.

✳ Hay 6 puntos en juego. — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) December 1, 2021

Qué rival prefiere Boca en la final de la Copa Argentina y por qué

El Xeneize estará pendiente de este duelo, porque un triunfo de la T lo beneficiará en la carrera a la Copa Libertadores. ¿Por qué? Esto se debe a que en caso de que el equipo de Alexander Medina, que hoy se estaría clasificando al certamen continental por la tabla anual, le gane en la final del 8 de diciembre, liberará su cupo en la general y el Xeneize puede aprovechar eso.

Claro que si Boca se consagra en la Copa Argentina tendrá el pasaje directo a la Libertadores 2022, pero de no ser así intentará quedarse con el lugar que deja vacante Talleres, algo que a priori no parece una tarea tan complicada. Es que de sacar los tres puntos ante Arsenal en la próxima fecha, ya se asegurará participar del repechaje a la Copa (cupo “Argentina 6″), porque Lanús (55) e Independiente (54), que lo siguen en la posiciones, ya no podrán alcanzarlo. Incluso, si termina pasando a Estudiantes y se apodera del cupo “Argentina 5″, clasificará directamente a la fase de grupos.

Por eso mismo, el conjunto de Sebastián Battaglia hoy estará prendido a la pantalla de TyC Sports para “alentar” a Talleres. Si las cosas no salen como lo desean en Brandsen 805 y gana el Tomba, deberá ser campeón del certamen o superar a la T o al Pincha -quien hoy es el último que se estaría clasificando a la próxima Libertadores- en la anual para jugar el Repechaje, ya que River (campeón Liga Profesional), Colón (campeón Copa Liga Profesional) y Vélez (tabla anual) ya tienen garantizado su lugar.