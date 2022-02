Copa Argentina: en el año 2018, fue la última vez que se jugó Independiente vs Gimnasia con ambos públicos

Un Gimniasa vs. Indpendiente o Indpendiente vs. Gimnasia, siempre paralizan corazones. Es un duelo histórico para el fútbol mendocino. Tiene un folclore especial, único. Por esta razón, cada partido se vive como una final adentro de la cancha y en las tribunas.

La última vez que se enfrentaron en un partido que tuvo presencia de ambas parcialidades fue hace 4 años. Se jugó en el estadio Malvinas Argentinas y alrededor de 19 mil personas dijeron presente. El partido terminó igualado 1-1 con goles de Cucchi, para Gimnasia, y de Federico Castro, para Independiente, que se impuso 4-3 en la definición por penales y avanzó a la final del certamen (luego se suspendió la final, que iba a ser ante Godoy Cruz).

El DT de la Lepra era el mismo de anoche: Gabriel Gómez, mientras que al Blanquinegro lo dirigía José María “Chaucha” Bianco.

El derby fue una verdadera fiesta. Color, banderas, bengalas, familias, niños, madres, abuelos. La familia volvió a la cancha y se vivió una jornada en paz.