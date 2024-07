Copa América: Lionel Scaloni aseguró que podría repetir el equipo para la gran final y respaldó a Marcelo Bielsa

Lionel Scaloni brindó la tradicional conferencia de prensa en la previa de la gran final de la Copa América con Colombia y, si bien no ahondó en el once que pondrá en cancha, dejó abierta la posibilidad de repetir el mismo equipo que contra Ecuador. Al mismo tiempo, no evadió la pregunta sobre las fuertísimas declaraciones de Marcelo Bielsa por el mal estado de los campos de juego y lo respaldó: “Es evidente y estoy totalmente de acuerdo”.

“Es una final y cada una tiene sus matices. Intentaremos ganarla desde el juego, sabemos lo que significa. Nuestro fútbol no va a cambiar. Uno puede plantear un partido y después salir de otra manera. Hay que intentar que no se escape ningún detalle. Tenemos una idea de cómo puede ir”, comenzó relatando el entrenador nacido en Pujato.

Sobre la formación para la definición en el Hard Rock Stadium, en un principio Scaloni evitó dar detalles sobre si hará cambios o incluso sobre la situación física de Gonzalo Montiel, en principio la única duda por una molestia, e hizo referencia a que “hoy haremos el último entrenamiento y veremos”. Sin embargo, segundos después dio un indicio: “Jugará el que equipo que creemos que nos puede hacer ganar. Es una opción repetir el mismo de la semifinal”.

Entonces, ¿jugará Ángel Di María de titular en su último partido en la Selección Argentina? “Siempre decidimos el equipo en función del partido. Con Ecuador podía ser su último partido y consideramos que no tenía que jugar. Siempre será el equipo por delante, si tiene que jugar es por que creemos que tiene que ser así y viceversa. Ojalá vaya todo bien y se pueda retirar de la mejor forma”, explicó el DT, fiel a su estilo.

“La final nos encuentra en un buen momento. No me parece que el equipo haya jugado peor que como lo venía haciendo teniendo en cuenta los rivales y el calor. No sé si es el mejor momento, pero estamos bien”, resumió Scaloni sobre la actualidad de sus dirigidos y el panorama para la cita del sábado en el Hard Rock Stadium.

Qué dijo Scaloni sobre Bielsa y sus bombazos por los campos de juego

El director técnico de la Selección Argentina justamente fue mencionado por el entrenador de Uruguay en relación a las quejas por el estado de los campos de juego. A pocas horas del encuentro decisivo que se disputará ante Colombia, Scaloni no esquivó la consulta y dejó sentada nuevamente su postura sobre el tema, coincidiendo con Bielsa.

“Ya lo dejé en claro y fui el primero, porque inauguramos el torneo. En la segunda rueda de presan dije que estaba todo dicho porque no había manera de arreglarlo. Tuvimos el sorteo de la Copa América en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa, ¿cómo la van a arreglar en 4 días?”, sostuvo en primera medida.

En esa misma línea, el Gringo explicó por qué no volvió a pronunciarse al respecto y bancó a Bielsa: “Me pareció oportuno dejar el tema de lado porque sino era una excusa. Con Ecuador jugamos en una cancha peor y seguimos; opinamos que lo mejor era no hablar más del tema, pero es evidente y estoy totalmente de acuerdo sobre los campos”.

¿Qué había dicho Bielsa? “A Scaloni le dijeron: ´Ya hablaste una vez vez y no hables más, porque si no vamos a pagar las consecuencias´”, disparó el entrenador de Uruguay durante su descargo. Además, agregó: “Los jugadores no pueden hablar, porque están todos amenazados. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, como siempre”.