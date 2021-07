Copa América: la Selección Argentina llegó a Brasil, pero Scaloni aún no confirmó el equipo titular

La Selección Argentina completó hoy su semana de trabajos de cara a los cuartos de final de la Copa América, donde enfrentará este sábado desde las 22 a Ecuador. El plantel Albiceleste trabajó por la mañana en el predio de la AFA y en horas de la tarde, luego de la conferencia de prensa de Nicolás Otamendi y Lionel Scaloni, partió a Goiania, sede del duelo ante los de Gustavo Alfaro. El viaje estuvo demorado por un problema en la tripulación, pero Argentina ya está en Brasil.

Una de las cuestiones que el entrenador todavía no pudo resolver es la del primer marcador central. La lesión que Cristian Romero arrastra hace ya más de una semana en una de sus rodillas todavía no le permiten confirmarlo o descartarlo para el partido ante Ecuador, y el propio DT reconoció que van a esperar unas horas más y definir recién mañana si Cuti puede o no jugar. Si no llega, su reemplazante será Germán Pezzella.

Los otros tres nombres de la defensa ya están confirmados: Nahuel Molina Lucero será el lateral derecho, Nicolás Otamendi estará en la zaga, y Marcos Acuña tendrá su lugar en el costado izquierdo, ganándole la pulseada a Nicolas Tagliafico.

En la mitad de la cancha, Scaloni confirmó que Giovani Lo Celso va a ser titular, por lo que la gran duda que persiste es saber si va a jugar Leandro Paredes o Guido Rodríguez, de buen rendimiento en tres de los cuatro partidos de la fase de grupos: salvo en el debut ante Chile, fue titular en los otros tres y parece haber hecho méritos suficientes como para ganarse un lugar.

Y por último, en el ataque radica la otra duda. Lionel Messi y Lautaro Martínez serán de la partida, mientras que Alejandro Gómez y Nicolás González son los candidatos a confirmar el tridente. Los últimos rendimientos del Papu le permitieron ganar lugar en la consideración del DT, que hasta hace unos días veía a González como un titular asegurado.

La problema formación de Argentina para enfrentar a Ecuador

Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez, y Alejandro Gómez o Nicolás González.