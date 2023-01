Contundente frase de Cristiano Ronaldo tras su llegada al Al Nassr de Arabia Saudita

Hace semanas que Cristiano Ronaldo está en boca del mundo del fútbol, luego de aceptar la oferta del Al Nassr FC de Arabia Saudita y alejarse de las principales ligas de Europa.

CR7 sostuvo en conferencia de prensa que su desafío al firmar con Al Nassr FC es “ayudar a crecer” a Arabia Saudita en el fútbol tras llegar por una temporada y afirmó que no es el “final” de su carrera.

“No me importa lo que diga la gente, este no es el final de mi carrera. Tengo la oportunidad de cambiar la mentalidad con la que se miran las Ligas de Asia y mejorarlo. Vengo por nuevas experiencias” comentó Cristiano Ronaldo en su conferencia de prensa de presentación.

“Mi desafío es ayudar a crecer a Arabia Saudita. Mi idea es debutar lo antes posible, disfrutar de mi estadía en Arabia Saudita y que los hinchas también puedan disfrutar. No me interesan quienes me criticaron en el último tiempo”, adelantó.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo, que tuvo altibajos en los últimos meses con Manchester United y también con su seleccionado en el Mundial de Qatar, detalló que lo quisieron contratar desde “muchos clubes” de Europa, Australia, Brasil y su país.

“Quise venir aquí para ayudar a desarrollar no sólo el fútbol de este país sino también otros aspectos”, reiteró el “Bicho” de 37 años, que pasó por Sporting de Lisboa, Juventus, de Italia, Real Madrid, de España, y Manchester United, de Inglaterra.

El astro, cinco veces Balón de Oro, se fue del Manchester United luego de haber tenido un cruce con el entrenador Erik Ten Hag sobre quien afirmó “no respetar más”, además de una mala relación con los dirigentes de los “Diablos Rojos”.

Los logros más importantes de Cristiano Ronaldo la Eurocopa de 2016 y la UEFA Nations League de 2019 a nivel Selección; 3 Premier League de Inglaterra; 5 UEFA Champions League (1 con Manchester y 4 con Real Madrid); 4 Mundiales de Clubes (1 con Manchester y 3 con Real Madrid). En total, el atacante tiene 34 títulos a nivel clubes y Selección.

“Estamos muy felices. Mis hijos y mi mujer siempre me apoyan. La recepción cuando llegamos fue maravillosa, la gente de Arabia me ama. Estoy muy agradecido”, reconoció.

“Estoy feliz de estar aquí. Mi trabajo en Europa está hecho, jugué en los clubes más importantes y, ahora, tengo el nuevo desafío de competir en Asia y demostrar la evolución del fútbol en esta región”, sostuvo el ex Manchester United.