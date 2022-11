Conocé la historia de la mujer que se convirtió en la primera campeona de motociclismo

Stephanie Devoto hizo historia en el Superbike Argentino al convertirse en la primera mujer en llevarse el campeonato de Stock Open en la última fecha de la temporada que llevó a cabo la categoría de motos en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

“Fefi” dialogó con Carburando sobre el hecho de haber logrado el título en la categoría. “Capaz que es algo que no me doy cuenta. Estoy feliz por el campeonato, pero no por el hecho de que una mujer lo haya ganado”.

Asimismo, Devoto agregó: “A mi me pasa que me divierte. Siempre he corrido con hombres, pero me gusta que sea a la par. No estamos mirando si es hombre o mujer”.