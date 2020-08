Conformismo en Gimnasia e Independiente por una decisión que los pone en carrera por los ascensos

La decisión de la Primera Nacional de que todos los equipos disputen los ascensos a la Liga Profesional, dejó a la mayoría contentos, con excepción de la dirigencia de San Martín de Tucumán, quien pidió su lugar en la elite realizando un reclamo en FIFA y TAS (Tribunal Arbitral Superior) luego de que la Asociación del Fútbol Argentino decidiera dar por finalizada la temporada, lo cual llevó a los tucumanos a reclamar por ser el equipo que más puntos sumó antes de la pandemia. Más allá de eso, lo que se acordó durante la noche del martes es conformar una competencia con los treinta y dos equipos que componen la categoría (por lo cual Chicago y Gimnasia de Jujuy, que se estaban yendo al descenso, ahora tendrán la chance de subir), una decisión que dejó sensaciones positivas en nuestros representantes: Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia, los cuales estaban un poco relegados en las posiciones para entrar en los reducidos acordados por reglamento antes de la aparición del Covid-19.

Para entender mejor de lo que hablamos, es necesario hacer unas aclaraciones. Por un lado, que los 32 participantes tendrán la posibilidad de ascender a la próxima Liga Profesional de Fútbol (reemplazará a la Superliga) y si bien todavía no se acordó el formato de disputa, algunas propuestas que circulan dan cuenta de que en el nuevo organigrama no regirá el sistema de playoff, y donde los equipos que mejor estaban posicionados (Atlanta y San Martín -T-), pueden tener una nueva chance en el caso de quedar eliminados al principio. Otro aspecto no menor, tiene que ver con la modalidad: serán dos Reducidos y las variantes que surjan (todos los equipos pueden presentar ideas) serán analizadas por la Comisión que quedó conformada y que tiene como estandartes a los presidentes de Brown (Adrogué), Defensores de Belgrano, Belgrano (Cba), Atlanta, Platense, Temperley, Estudiantes (RC) y Santamarina (T). Si tenemos en cuenta este segundo punto, se deja de lado una de las primeras alternativas que surgieron cuando se suspendió la temporada: que los ascensos fueran definidos (en un reducido) con los cinco primeros equipos de cada zona (el Lobo estaba séptimo y el Azul, 13°), dejando así una gran cantidad de clubes sin competencia hasta el 2021.

“Falta conocer el borrador del torneo. Por eso en Independiente no tenemos una posición tomada. Lo que si consideramos importante, es que un equipo no vaya a jugar solamente dos partidos, pero sí un mínimo de seis encuentros”, nos dijo Carlos Castro, titular de la Lepra. A lo que añadió: “La propuesta de que juguemos todos por los ascensos es muy buena para nosotros, porque faltaba mucho por delante en el torneo que se dio por finalizado y podía pasar cualquier cosa. Obviamente que no nos oponemos a que aquellos que estaban mejor posicionados tengan cierta ventaja en el futuro”.

Por su lado, Fernando Porretta, presidente de Gimnasia y Esgrima, confió: “Es bueno desde lo deportivo para nuestra institución. Ahora vamos a esperar para saber cómo será ese mini torneo. Lo importante es que estamos en carrera si logra jugarse”.

Días tentativos para el regreso. Se apunta a iniciar el torneo el sábado 17 de octubre (o el 24 a más tardar) y una de las cuestiones a resolver en ese sentido tiene que ver con la logística, teniendo en cuenta que hay equipos de diversas provincias, con distintas realidades en cuanto a la situación del coronavirus. Cabe recordar, que el 30 del corriente empezarán los testeos y luego de este proceso, se acordará una fecha para volver a los entrenamientos.

“Sergio Massa tiene mucho que ver con lo que está pasando”

San Martín de Tucumán no participó de la reunión que mantuvieron los dirigentes de la Primera Nacional para definir la forma en que se definirán los ascensos porque “no comparte lo que están tratando”, según aclaró el presidente Roberto Sagra, quien sostiene que “es un mamarracho lo que están haciendo” los dirigentes de la AFA.

“Entendimos que era incoherente e inconducente que participe de la reunión ya que había sido convocada para resolver un modelo de torneo Reducido sobre la base de una resolución que San Martín no considera válida”, fue la explicación del directivo.

En La Ciudadela esperan la decisión del TAS y solicitaron que ese organismo internacional se expida sin dilataciones, ya que se cerró la etapa de prueba y argumentación, según explicaron los abogados del club.

San Martín invirtió mucho dinero y no pudo conservar el plantel ya que la mayoría de los contratos vencieron el 30 de junio y los jugadores buscaron nuevas propuestas deportivas, lo que lo obligará a jugar, en caso de tener que hacerlo, en clara desventaja con aquellos equipos que se reforzaron para encarar esa instancia pese a que hasta la suspensión estaban lejos de los puestos que definían los ascensos.

“Estoy convencido de que la AFA violó el reglamento porque es imposible seguir con el campeonato anterior”, señaló Sagra, quien aseguró que “es un mamarracho lo que están haciendo”. El presidente de San Martín habló hoy en diferentes medios locales y nacionales para explicar la posición asumida por el club y señaló que “nos dijeron que íbamos a ascender y un llamado de la política cambió todo”. Luego dijo que “todos saben que Sergio Massa tiene mucho que ver con lo que está pasando” y explicó que Tigre, club con el que está vinculado el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación “se está reforzando como para invadir Normandía”.