Conflicto en puerta: jugadores de Racing Club se entrenaron en un predio en Rosario

Fue el 17 de marzo cuando se anunció finalmente la suspensión del fútbol. Algunos jugadores, ya con la información bajo la manga antes de hacerse público, dejaron Buenos Aires. Entre ellos, Racing tiene a muchos en Rosario. Son ocho los jugadores de la Academia que se alejaron de la zona del AMBA: Iván Pillud, Walter Montoya, Héctor Fértoli. Augusto Solari, Mauricio Martínez, Nery Domínguez, Benjamín Garré y Matías Rojas.

Como Rosario está en otra fase sanitaria, más adelantada por menor circulación de coronavirus, los profesionales pudieron moverse dentro de la ley. Desde hace 15 días que se entrenan en el predio The Training Centre, del cual Pillud es socio junto a su representante Juan Dávola. Según informó Diario Olé, el predio está totalmente habilitado y cumple con todos los requisitos. No se utilizan los vestuarios, tampoco el gimnasio (aunque en Rosario están abiertos) y se mantiene la distancia social.

Acá radica el problema: TyC Sports mostró imágenes en donde se ve que están haciendo fútbol en el predio de nueve hectáreas, algo no permitido. Desde el predio aseguran que no era el grupo de Racing, que está prohibido, hablado de antemano con los profes y que se tomaron medias. “Se entrenan a la mañana y no se cruzan con más gente. También trabajan amateurs y arqueros. Al aire libre está totalmente permitido. Acá se les toma la fiebre todos los días y los jugadores han contratado a un profe de forma particular. Podrían correr en el parque también, pero tienen otras prestaciones”, afirmaron.

Más allá de que la noticia explotó en Racing, también hay jugadores de Newell’s y de Reserva e Inferiores de otros clubes, como Boca y Quilmes.

Tanto el cuerpo técnico de Sebastián Beccacece como Diego Milito están al tanto, aunque desde el club se mantuvieron al margen. No enviaron a ningún supervisor ni rutinas, ya que está prohibido el trabajo en los clubes.

Mientras saltó la polémica, los futbolistas se mantienen en forma. ¿Cómo seguirá esto?