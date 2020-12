Cóndores cerró el año deportivo con un encuentro de camaradería

La temporada deportiva en nuestro país está llegando a su fin luego de lo que fue un curso difícil producto de la pandemia conocida y, con ello, muchas de las actividades que forman parte del programa nacional. En nuestra provincia, por ejemplo, el football americano empezó a ganarse un lugar entre esas disciplinas poco conocidas por estas latitudes y que buscan concentrar un mayor número de practicantes. La tarea, según se cuenta, está bien encaminada. Cada vez son más los interesados en formar parte de algunos de los equipos locales. Y uno de esos clubes que viene trabajando fuertemente en la difusión y consolidación del proyecto, es Cóndores.

Precisamente esta institución que tiene como head coach a Federico Arias, el pasado domingo realizó un envento de camaradería en el Camping El Pinar, en cuya cita además del staff técnico, colaboradores y jugadores, también estuvieron allegados a los “futbolistas” y entre todos realizaron el encuentro Inter Cóndor 2020. Las actividades comenzaron pasadas las 11 de la mañana y arrancó con un partido amistoso en el cual se enfrentaron 2 equipos conformados por los jugadores de Cóndores (Team Pipa vs. Team Titán).

En la primera parte, el Team Pipa se puso en ventaja a través de un TD anotado por Nico “Pikante” González. El safety interceptó un pase en su yarda 20 y con una veloz carrera abrió el marcador. La jugada de punto extra no fue fructífera y el marcador se puso 6-0. Promediando el tercer cuarto, el Team Titán tenía tercera y gol; la jugada fue un play action, y luego de una serie de bloqueos de sus corredores, el QB Matías Ruiz entró a la zona de anotación e igualó el enceuntro. No pudieron capitalizar la jugada de punto extra; en ambas ocasiones, los dos equipos recurrieron a jugadas para ganar 2 puntos adicionales, pero no lo lograron. Si bien en el resto del desarrollo ambos conjuntos lucharon para sacarse ventajas, las defensivas no dieron respiro y el partido finalmente terminó empatado 6-6.

Tras la realización del encuentro, los coachs se mostraron muy conformes por el alto nivel físico y deportivo que mostraron los jugadores, teniendo en cuenta el largo parate que tuvieron por el confinamiento y que retornaron a los entrenamientos hace poco. Al finalizar el partido, un exquisito asado esperaba a los jugadores para agasajarlos. Promediando la tarde, los nuevos miembros del equipo recibieron el tradicional bautismo, a través del cual pasan a formar parte de Cóndores. De esa manera, la familia “Cóndor” cerró su año deportivo y los jugadores volverán a reunirse el miércoles 06 de enero para afrontar los trabajos de pretemporada.

Ferico Arias y compañía, en una de las primeras actividades que se realizaron el pasado domingo.

Pioneros. Cóndores es uno de los equipos fundadores de la MFA (Mendoza Football Americano), junto a Pampas F.A, Libertadores F.A. y Red Lions F.A, y si bien esta disciplina está más relacionada con los Estados Unidos (NFL), un grupo de fervientes seguidores del deporte pensaron una idea y con el tiempo le dieron forma. En la actualidad hay mucha gente practicando esta disciplina en nuestra provincia y se espera que durante el 2021 se sume más gente. Cabe recordar, que los partidos se llevan a cabo bajo las reglas y el equipamiento oficial de la NFL (EE.UU.) y que en oportunidades, nuestros representantes tuvieron más fogueo en el Torneo Nacional. “La virtud de este juego es que se puede jugar sin importar el físico ya que hay posiciones para todo tipo de contexturas”, dicen los amantes del football americano, y en Cóndores, esa frase es como un eslogan que no se pasa por alto.