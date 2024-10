Con una platea de lujo, la Sub 20 de Mascherano venció a Uzbekistán

La Selección Argentina Sub 20 se midió este viernes ante su par de Uzbekistán en el predio Lionel Andrés Messi, y se quedó con el triunfo por 2 a 0 sin mayores complicaciones. En el elenco de Javier Mascherano se destacó Franco Mastantuono, autor de un tanto. El hombre de River marcó el segundo y fue una de las figuras.

El trámite del juego fue favorable al dueño de casa, que tuvo mayor posesión de balón y contó con las situaciones más claras. A los 18 minutos de la primera etapa, una de esas chances terminó en gol de Thiago Silvero, defensor central de Vélez. En el segundo tiempo, con cambio de camiseta incluida, el delantero del Millonario puso cifras definitivas.

La formación dispuesta por Mascherano fue con: Santino Barbi (Talleres); Lautaro Vargas (Unión), Thiago Silvero (Vélez), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors) Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo); Milton Delgado (Boca), Mariano Gerez (Lanús), Franco Mastantuono (River); Santiago López (Independiente), Agustín Ruberto (River), Claudio Echeverri (River).

El equipo de Mascherano venció sin problemas. /Foto: @Argentina - X

De esta manera, Argentina continúa su preparación de cara a los Sudamericanos de 2025, que se disputará en Arequipa, Perú del 23 de enero al 16 de febrero. Para llegar con rodaje futbolístico, la Sub 20 jugará un segundo amistoso ante el mismo rival el próximo domingo desde las 10 de la mañana.

Messi, Scaloni y Tapia, espectadores de lujo en el amistoso

Messi siguió el partido junto a Chiqui Tapia. /Foto: @Argentina - X

El capitán de la Selección mayor estuvo observando el amistoso del equipo de Mascherano luego de haber arribado al país tras el partido disputado en Venezuela. Al diez se lo pudo ver acompañado por el Presidente de la AFA, Claudio Tapia. Este martes por la noche, Argentina tendrá que recibir a Bolivia por una nueva fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Scaloni miró junto a su cuerpo técnico el amistoso de la Sub 20. /Foto: @Argentina - X

Quien tampoco se quiso perder la acción ante Uzbekistán fue el cuerpo técnico. Lionel Scaloni (mate en mano), Walter Samuel y los demás integrantes del staff del plantel superior siguieron las alternativas de la Sub 20 desde lo alto de un balcón. Según trascendió, no descartan que ambos planteles (Mayor y Sub 20) puedan trabajar en conjunto previo al partido ante Bolivia.