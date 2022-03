Con un gol del exGimnasia Patricio Cucchi, Instituto reaccionó y derrotó por 2-1 a Independiente: mirá los goles

Independiente Rivadavia sumó su segunda derrota consecutiva en la Primera Nacional, tras caer en su estadio ante Instituto de Córdoba por 2-1 por la séptima del certamen. Con este traspié, el equipo de Gabriel Gómez ocupa el 18° escalón con 8 puntos, producutos de dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

El partido arrancó muy favorable par el equipo Azul, ya que a los 5 mintuos del primer tiempo, se puso en ventaja tras un formidable cabezazo de Matías Quiroga, culminando una excelente jugada colectiva y un hermoso centro de Ezequiel Vidal. Sin embargo, la Lepra no supo aprovechar la ventaja. Nunca impusó su juego y sólo apostó al pelotazo.

Esta incertidumbre y anemia ofensiva, le permitió reaccionar a Instituto de Córdoba, que se adueño del mediocampo, controló el balón y aumentó su volumen de juego. Así llegó el empate, 20 minutos más tarde. Excelente centro de derecha a izquierda, se perdió la defensa Azul y Rodríguez de volea reventó el arco de Independiente. Golazo.

#NacionalEnTyCSports⚽ ¡GANÓ @InstitutoACC! La Gloria caía en Mendoza frente a @CSIRoficial -gol de Quiroga- pero lo dio vuelta con tantos de Rodríguez y Cucchi.

Lo viviste por @tycsports y por https://t.co/oDHOhj9Wcn pic.twitter.com/AqMLWPW1Hc — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 22, 2022

El complemento fue una fiel reflejo de los últimos 20 minutos de la etapa inicial. La Lepra perdió la brújula del juego por completo. No tuvo juego, no tuvo ideas ni tampoco rebeldía. Instituto fue amo y señor del juego. Una vez más, el equipo de Gabriel Gómez abusó de la búsqueda de Quiroga y tampoco encontró respuestas en los relevos. Atrás, falló en todas las líneas, no contuvo en el medio, desbordaron a la última línea e Instituto con un terrible tiro libre de Pato Cucchi, selló el 2-1 para el festejo de La Gloria.

80% del arquero y 20% de Gómez



Como te vas a guardar 2 cambios...dejaste la línea de 4 y el doble 5 perdiendo



El plantel lo armó Gómez



Hoy lo perdimos nosotros



Ni instituto lo quizo ganar — Fabian De Vecchi (@FabianDV10) March 22, 2022

En la próxima fecha, octavo capítulo, Independiente Rivadavia visitará a Agropecuario, el próximo lunes a las 20.

