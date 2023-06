Con un gol de Arce, Independiente Rivadavia derrotó a Chaco For Ever y es más puntero que nunca: mirá el gol

Qué campaña Independiente Rivadavia. Terrible. Imposible no soñar. Por la 19° fecha de la zona B de la Primera Nacional, el Azul del Parque derrotó por 1-0 a Chaco For Ever y continúa en lo más alto de la tabla de posiones. Impresionante. El equipo de Alfredo Berti cosechó su séptimo triunfo consecutivo y acumula 14 partidos sin perder.

El único gol del encuentro lo marcó el paraguayo Alex Arce a los 35 minutos del primer tiempo. Con este tanto, el goleador Azul alcanzó los 19 tantos en 19 partidos. Imbatible.

#IndependienteRivadavia Sin despeinarse se quedó con la victoria, ratifica su liderazgo y tacha una fecha/El rival no lo complicó. ¿Vino?

Simple, clásico y efectivo, la fórmula Berti.

¿El gol? Y sí, el goleador del fútbol argentino, Alex Arce, asistencia de su socio, Matías Reali pic.twitter.com/GtJgwNwzQQ — Juan Esteban Suraci (@juansuraci) June 24, 2023

Independiente Rivadavia tuvo que trabajar mucho para quebrar al duro equipo del Chaco. Sin embargo, tras la conquista de Arce, el equipo de Berti controló el balón, manejó el trámite del partido y lo positivo fue que nunca perdió la calma. Con este triunfo, la Lepra le sacó 4 puntos a Chacarita y la misma cantidad a Deportivo Maipú, que tiene un partido menos (juega mañana con Mitre).

🙌🏼⚽️ LA LEPRA IMPARABLE



Independiente Rivadavia 1-0 Chaco For Ever



Suma, suma y suma. Nueva victoria de los mendocinos para continuar liderando en la Zona B. 🔥 pic.twitter.com/WNvSaXEjMR — Primera Nacional (@Primeranaciona) June 24, 2023

El próximo partido del elenco de Berti será el domingo 2 de julio ante Mitre

La estadísticas de Independiente Rivadavia-Chaco For Ever: