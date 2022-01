Con muy poco de Campazzo, los Nuggets superaron ampliamente al campeón Milwaukee Bucks

Denver Nuggets (28-21), con muy poco rodaje del base cordobés Facundo Campazzo, venció anoche con comodidad al campeón vigente, Milwaukee Bucks (31-21), por 136 a 100, en un partido correspondiente a la fase regular de la NBA.

En el estadio Fiserv Forum de la ciudad de Milwaukee, el equipo visitante hilvanó su quinta victoria consecutiva, con los siguientes parciales: 33-30, 65-57, 103-81 y 136-100.

El ex Real Madrid, de 30 años, no tuvo prácticamente acción y apenas estuvo 3 minutos y medio en cancha.

Campazzo apenas proporcionó una asistencia a sus compañeros. Una vez concluido el partido, el técnico de los Nuggets, Michael Malone, explicó el motivo por el cual le otorgó escaso rodaje al exbase de Peñarol de Mar del Plata.

”El banco está rindiendo mejor y hoy el base suplente es (Bones) Hyland. Eso no significa que no contemos con Facundo. No es así en absoluto. Sentimos que debíamos probar algo distinto”, expresó el DT.

El alero Aaron Gordon aportó 24 puntos y 7 rebotes para el quinteto ganador, mientras que el interno serbio Nikola Jokic, sin tanto protagonismo, volvió a erigirse en la pieza clave del triunfo, con una planilla de 18 unidades, 15 asistencias y 9 rebotes.

El armador titular de los Nuggets, Monte Morris, consiguió 18 tantos, 7 pases gol y 2 rebotes, mientras que el apuntado Hyland exhibió un buen rendimiento, con un saldo de 13 tantos, 6 asistencias y 5 rebotes, según indicó la página oficial de la NBA.

En los Bucks, el ala pivote de origen griego, Giannis Antetokounmpo contribuyó con 29 unidades y 9 rebotes.

Además, Minnesota Timberwolves (25-25), sin el cordobés Leandro Bolmaro (afectado por un esguince de tobillo), le ganó a Utah Jazz (30-21), por 126 a 106.

En el conjunto ganador sobresalió el interno dominicano Karl Anthony Towns, con una producción de “triple-doble” que incluyó 31 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. El alero croata Bojan Bogdanovic fue lo mejor de los Jazz, con un saldo de 23 tantos y 4 rebotes.

Además, Los Ángeles Lakers (24-27), sin el astro LeBron James (lesionado) pero con el regreso del ala pivote Anthony Davis (27 tantos, 5 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos), cayó ante Atlanta Hawks (24-25), por 129-121. En el conjunto ganador sobresalió Trae Young, con una renta de 36 unidades, 12 asistencias y 5 rebotes.

Los demás marcadores: Charlotte Hornets 90-Los Ángeles Clippers 115; Chicago Bulls 130-Portland Blazers 116; Orlando Magic 110-Dallas Mavericks 108; Detroit Pistons 115-Cleveland Cavaliers 105; Phoenix Suns 115-San Antonio Spurs 110.