Con lágrimas, Banegas se despidió del Sevilla: “Los voy a extrañar”

Ever Banegas jugó por cinco temporadas en el Sevilla, y se va con gloria porque en la última temporada logró su tercer título de la Europa League. Hoy, se despidió del club entre lágrimas, “el club más importante” de su vida, dijo el jugador.

Banega afirmó: “He crecido como futbolista, pero sobre todo como persona. Valió la pena cada uno de los 238 partidos jugados con esta camiseta. Jamás olvidaré todos esos momentos vividos, como las UEFAS que hemos logrado juntos... Momentos buenos y no tan buenos que he tenido. Pero acá me enseñaron que rendirse está prohibido y que luchar por este escudo con humildad y sacrificio valdría la pena”.

“Gracias a Monchi y al presidente por haberme traído a este club. Siento que el Sevilla se portó muy bien conmigo. Siento que yo ya le he dado todo lo que tenía. Surgió una oportunidad muy buena para mí y mi familia, por eso tomé la decisión de marcharme. Este club te da mucho cariño y te enseña muchos valores”, dijo un emocionado Banega.

Acompañado por su familia, el rosarino de 32 años, que se irá a Al Shabab, de Arabia Saudita, señaló sin dudar: “Desde el día que había firmado por otro equipo sentí que tenía que traer esta Copa (Europa League) para Sevilla”.

Y agregó, entre lágrimas y emoción extrema: “Ahora sí me despido. Gracias por dejarme ser parte de tu historia. Les deseo el mayor de los éxitos, los voy a extrañar mucho y les aseguro que allá donde vaya tienen un sevillista más”.

Tras las palabras de Banegas, el presidente del club, José Castro, destacó: “se va un jugador único que, en las cinco temporadas que ha estado aquí, ha hecho disfrutar con su clase y elegancia”, y justificó el acto al asegurar que “las leyendas tienen que marcharse por la puerta grande”.

“Te marchas como querías, tocando plata. Es un lindo final para un futbolista de tu talla. Comienzas una nueva etapa y te deseamos lo mejor porque eres uno de los nuestros. Se marcha el líder de una época. El Sevilla siempre será tu casa”, aseveró Castro a Banega.