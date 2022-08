Con la misión de continuar por la senda del triunfo, Gimnasia y Esgrima recibe a Tristán Suárez: hora, TV y formaciones

La campaña de Gimnasia y Esgrima es magistral. Otra definición no cabe. Disputadas 27 fechas, el Lobo mendocino acumula 12 partidos invictos: 6 triunfo y 6 empates. Y como plus: hace 677 minutos que no le convierten goles, lo que demuestra la solidez defensiva del equipo y el buen presente del arquero Tomás Giménez, juvenil del riñón del club que se adueñó de los tres palos.

El equipo de Luca Marcogiuseppe viene de derrotar por 1-0 a Agropecuario de visitante y se ubica en el cuarto escalón del certamen con 46 puntos y está a 10 del único líder, Belgrano de Córdoba. ¿Se puede soñar? Obvio. Este equipo del Lobo demostró que le sobra fútbol, actitud y hambre de gloria.

Por su parte, Tristán Suárez, tiene un presente totalmente opuesto. Atraviesa una mala racha y el descenso está cada vez más cerca. Luego de la última derrota frente a un rival directo, como lo fue San Telmo, Juan Manuel Llop, renunció a su cargo como entrenador. El Chocho estuvo en 21 encuentros al mando: cinco ganados, cuatro empatados y doce perdidos. La Comisión Directiva no tardó en moverse y llamó a un experimentado del Ascenso como lo es Fabián Nardozza, DT que hará su debut en la provincia de Mendoza ante el Lobo del Parque.

📋Los jugadores Pitucos convocados para el partido de este sábado ante Tristán Suárez 👇#VamosLobo 🐺🏁 pic.twitter.com/iFs8Tiq3At — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) August 5, 2022

La probable formación de Gimnasia y Esgrima para recibir a Tristán Suárez:

Tomás Giménez; Lucas Arce, Diego Mondino, Franco Meritello y Fernando Bersano; Oscar Garrido, Matías Villarreal, Leandro Ciccolini y Germán Rivero; Matías Nouet y Santiago Solari. DT: Luca Marcogiuseppe.

La probable formación de Tristán Suárez para visitar a Gimnasia y Esgrima

Cristian Correa; Mariano Bettini, Gabriel Tomassini, Nahuel Tecilla y Maximiliano Oliva; Franco Quiroga, Mateo Montenegro, Cristian Núñez y Braian Oyola; Nicolás Messiniti y Maximiliano Brambillo. DT: Fabián Nardozza.

Estadio, hora, árbitro, TV de Gimnasia y Esgrima vs. Tristán Suárez

Estadio: Víctor Legrotaglie

Hora: 15

Árbitro: Lucas Comesaña

TV: TyC Sports Play

