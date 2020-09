Con el visto bueno del Ministerio de Salud , River volverá a los entrenamientos en su predio

Luego de que los resultados de los últimos testeos de coronavirus dieran todos negativos, River obtuvo un permiso especial del Ministerio de Salud para dejar el hotel y esta tarde volverá a entrenarse en el River Camp. Lo hará dividido en dos grupos, con la misma lógica del corredor seguro que sostuvo desde el positivo de Adrián Olivieri, entrenador de arqueros.

Por ahora, los dirigidos por Gallardo podrán volver a trabajar en el River Camp divididos en dos equipos y tomando todos los recaudos necesarios a la hora del entrenamiento. Mantendrán la distancia durante el trayecto al predio, no usarán el vestuario y se bañarán en sus habitaciones personales en el hotel. Allí también tendrán todas sus comidas, ya que todavía no estarán habilitados a volver al comedor que solían usar antes del positivo de Olivieri.

La noticia que esperaba Marcelo Gallardo llegó anoche a última hora, y era que no había ningún positivo en el plantel. Todavía es prematuro decir que nadie se contagió, dado que no son infrecuentes los falsos negativos, y por eso volverá a testear a todos el jueves o viernes, y por eso también todavía no tiene permiso para el entrenamiento libre.