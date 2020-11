“Con Diego hice lo mejor que podía”: Luque rompió el silencio en la causa por homicidio culposo

El médico Leopoldo Luque rompió el silencio este mediodía sobre la causa en su contra por “homicidio culposo” , respecto a la muerte de Diego Armando Maradona , quien era su paciente hasta el momento de su partida el pasado 25 de noviembre.

“Estoy a disposición de la Justicia. Sé lo que hice con Diego y sé como lo hice. Tengo todo para mostrar. Estoy absolutamente seguro de que hice lo mejor que se podía con Diego”, sostuvo el hombre en declaraciones a la prensa.

“Nada se podía hacer sin la voluntad de Diego, que era imposible”, aseveró el médico, en referencia a los cuestionamientos que recibió por parte de los seres queridos del futbolista y campeón del mundo.

Por ejemplo, anoche, en la última emisión de “PH: podemos hablar” (Telefe), el masajista y amigo de Diego, Galíndez , lanzó duras declaraciones contra el entorno que el astro del fútbol tuvo en los últimos años, incluyendo los hechos relacionados con la última cirugía.

“¿Cómo lo van a dejar solo? Kinesiólogos, doctores, abogados… Delincuentes. Todos los que estaban, delincuentes”, dijo el ex utilero de la Selección Argentina.

En otro tramo de sus declaraciones a los medios, el médico Luque aseguró que la muerte de Diego Maradona “no tuvo nada que ver con la operación” y que “el hematoma había que resolverlo”.

Maradona y Luque, semanas atrás - Web

“Queríamos armar lo mejor posible para controlar las pastillas y el alcohol, no un evento coronario”, agregó el neurocirujano, quien se desligó de los cuidados después de la operación. “Yo no era el supervisor de una supuesta intervención domiciliaria”, manifestó.

“En cuanto a las cosas que se dicen no las puedo leer, yo estoy muy mal porque se me murió mi amigo. Estuve a todo momento junto a él. Vi mucha gente a la que yo no había visto nunca. Yo soy neurocirujano, Diego odiaba a los médicos. Diego era mi amigo, yo estaba todo el tiempo con él. El necesitaba ayuda, no había forma de entrarle, él tenía autonomía, él decidía”, reiteró el médico.

Recientemente, un enfermero declaró que hubo una pelea entre Luque y Maradona. El hecho está incluido en el expediente, pero se entiende en el contexto de la difícil recuperación del Diez.

El testigo señaló que Maradona insultó a Luque, lo echó y que hubo un “empujón”. En tanto, la cocinera de Diego, conocida como “Monona”, aclaró que no fue testigo directa, sino que le contaron sobre el incidente. Aunque aclaró que era habitual que el ex futbolista la echara de la habitación e insultara a los profesionales médicos que lo cuidaban.