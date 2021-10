Con 61 años, sigue ganando en el Superbike Argentino y lo mira su mamá de 87

Una de las grandes figuras de la cuarta fecha del Superbike Argentino en San Juan fue Alejandro Díaz Patrón. El piloto del Honda Gregorio Racing se llevó la victoria en la categoría Stock Open + 50, lo disfrutó con todo su equipo que se mostró muy emocionado y le dedicó unas palabras emotivas a su mamá de 87 años que lo sigue en cada carrera.

Desde la previa de la carrera, el salteño llegaba confiado a San Juan, ya que es un circuito que le gusta mucho. Villicum es un circuito que me encanta. Ya había corrido la fecha del sanjuanino y me había asombrado. Si bien Termas de Río Hondo es una maravilla, el de San Juan es mejor. Llegamos a la pista el miércoles y lo encontramos muy engomado, lo que nos llamó la atención, así que desde ese día empezamos a mirar trazadas y analizar cada detalle del circuito de cara al fin de semana”, contó Díaz Patrón.

El jueves comenzó la actividad oficial con los entrenamientos y clasificación y allí se destacó con un gran rendimiento. “En la primera tanda ya hice un tiempo igual al mejor tiempo de la anterior carrera del sanjuanino. En la segunda metí 1.54 y en clasificación bajé al 1.53. Lo que notaba es que Marcelo Reyes estaba un poco más adelante ya que había hecho 1.52. Iba a ser difícil bajarlo, pero hay que correr las carreras”.

Díaz Patrón

El viernes comenzó con pruebas de tanques llenos donde Díaz Patrón quedó segundo y luego vino la carrera. “Antes de la prueba final cometí el error de salir rápido a pista. La moto empezó a subir de temperatura y me preocupaba si se demoraba la largada. Apenas se apagó el semáforo, intenté ir para afuera con el objetivo de hacer el radio de giro en la curva 1. Ahí me pasó David Paredes, pero después traté de seguir el ritmo de los de punta. En la recta lo pude pasar a a Paredes y me tomó un par de vueltas ponerme detrás de Reyes. Finalmente lo pude superar y me fui acercando a López Pablos. La verdad que la moto iba muy bien y creo que lo podría haber superado incluso a Sebastián López Pablos. Algunos rezagados me complicaron un poco, pero finalmente pudimos tirar juntos y gané en mi categoría y Sebastián en la suya”. comentó el piloto salteño.

Uno de los momentos más emotivos para Díaz Patrón fue cuando arribó a la zona del parque cerrado y se encontró con el equipo que le informó de los tiempos. “Cuando llegué al parque cerrado, el equipo me avisaron que había marcado 1.51, algo que me dio una alegría inmensa porque era mejor tiempo que el que logré en la clasificación. Después de la carrera nos sacamos una hermosa foto con el equipo Honda de las motos con el de Súper TC2000. Gracias a Honda Argentina que nos hace pasar momentos muy gratos como el que pasamos en San Juan. Somos muy amigos y compartimos muchos momentos hermosos en el Superbike Argentino”.

Con 61 años, sigue ganando en el Superbike Argentino y lo mira su mamá de 87

La victoria en San Juan también fue muy especial para Díaz Patrón por la repercusión que generó en toda su familia. Desde que las carreras se televisan, todos tiene la posibilidad de seguir de cerca las alternativas de cada prueba del Superbike Argentino y lo viven con mucha intensidad. “Mi familia recién este año va viendo que el tema de las carreras de motos va en serio. Toda la vida me gustaron los fierros, pero nunca pude correr. Después vinieron mis estudios y siempre estuvo el sueño de competir. Ya de grande tuve la oportunidad de subirme a motos en Track Days. De a poco fui viendo que podía hacerlo y por una cuestión del destino lo conocí a Fernando Gregorio. Rápidamente hicimos una linda relación, les compré una moto y así empezó mi camino en el motociclismo”, contó Alejandro.

“Mi mamá y mis hijos siempre lo venían como si siguiera yendo a Tracks Days. Ellos no les prestaban mucha atención porque no vienen del palo de los fierros. Cuando empezaron a ver que las carreras se transmitían, ahí comenzaron a seguirme más de cerca. Me preguntan cuándo es la próxima carrera y todo. Mi vieja tiene 87 años y sigue siempre las carreras por la tv y por YouTube. Al principio le asustaba un poco todo este tema, pero siempre sigue las competencias. Mi vieja me llamó para felicitarme. Me vio en lo más alto del podio y se alegró mucho. Gracias a Dios la tengo, a pesar de esa edad se da cuenta de cómo son las cosas. Llama a todos los familiares para decirle que el nene es un campeón”.

En su cuenta de Instagram, Díaz Patrón compartió la filmación hecha por su mamá de 87 años: Ana María Patrón del Superbike Argentino en San Juan: