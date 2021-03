El nuevo Tomba: cómo rindieron los refuerzos en lo que va de campeonato

Godoy Cruz rescató un valioso empate en su visita a la cancha de Rosario Central, pero además de analizar el rendimiento del equipo hay que hacer foco en los tres refuerzos que por primera vez se pusieron la camiseta del Tomba.

Cristian Colman, Ezequiel Cirigliano y Matías Ramírez debutaron ante el “Canalla”, mientras que Elías López tuvo su primera vez como titulares y todos tuvieron rendimientos diferentes.

El mejor: Sin dudas, Matías Ramírez fue la gran sorpresa en el Gigante de Arroyito. El delantero llegado de Ferro fue el “autor intelectual” del empate de Renzo Tesuri con una gran jugada por el sector derecho, pero además fue uno de los pocos que inquietó con su movilidad y habilidad entre los últimos 30 metros.

Hay futuro y no hay que descartar que, si mantiene lo mostrado el lunes, pueda ser una de las cartas que utilice Sebastián Méndez más seguido.

Cirigliano se mostró falto de ritmo, pero si se recupera será muy importante para Godoy Cruz.

El peor: Ezequiel Cirigliano entró mal al partido. Errático en los pases en la salida del equipo, algo que lo destacó cuando apareció en River. Sin duda le falta ritmo y volver a adaptarse a un fútbol argentino que cada más peleado y cerrado y eso para jugadores más cerebrales es una complicación. Si lo consigue, Godoy Cruz recuperará un jugador de gran jerarquía.

El más regular: Elías López tuvo su primer partido como titular en el Tomba y demostró que hay material para ocupar el lateral derecho ante una nueva lesión de Hugo Silva. El lateral derecho ex River se mostró firme en la marca y tuvo algunos aportes en ataque.

Mostró poco: Cristian Colman llegó al Expreso con antecedentes interesantes, pero ante Rosario Central mostró poco, aunque dejó en claro que será un delantero que será difícil de marcar. En el final del partido tuvo el triunfo luego de ganar por potencia, pero se equivocó en la definición. Si tiene asistidores, será una pieza importante para el “Gallego”.

Se afirmó: Juan Espínola tuvo un debut complicado, ya que “se hizo” el gol de Aldosivi, pero con el correr de los partidos mostró seguridad cada vez que salió en las pelotas paradas. En los goles que recibió ante Estudiantes y Rosario Central no tuvo nada por hacer.

Faltan debutar: Méndez todavía no puede contar con Jeison Chalá por problemas contractuales (el jugador no fue habilitado por la Universidad Católica de Ecuador), Mauro Dos Santos porque llegó hace muy poco y Augusto Aguirre quien ya fue dos veces al banco de suplentes, pero no jugó ni un minuto.