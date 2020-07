¿Cómo está el Expreso de atrás para adelante?

“No nos vamos a apurar”, avisan desde las entrañas del Tomba cada vez que se les consulta sobre los puestos a reforzar. Y no es para menos. Hay tiempo. Porque si bien la semana pasada se filtró un boceto de cómo y cuándo se reanudaría la Liga Profesional de Fútbol, lo concreto es que todavía no hay una comunicación oficial desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En el rubro arquero, está claro que en el Tomba no quieren dar otro paso en falso. Saben que en esos dos meses (de enero a marzo) en los que Rodrigo Rey volvió para dar una mano, la tranquilidad se apoderó nuevamente de los hinchas tombinos. Sin embargo, el préstamo del arquero llegó a su fin el 30 de junio pasado y Godoy Cruz no está en condiciones de pagar la totalidad del sueldo del jugador en este contexto económico. Mientras aguarda por su futuro (si vuelva al PAOK de Grecia o será cedido otra vez), Rey surgido en las divisiones inferiores de River Plate se entrena todos los días en un centro de entrenamientos de nuestra provincia.

Lo que nadie podrá negar es que la cuarentena dejó a Godoy Cruz prácticamente sin laterales. Y por ambos andariveles. Es que a la anunciada partida de Enzo Ybáñez se le sumó la semana pasada la del marcador de punta izquierdo uruguayo Christian Almeida, quien fue comunicado que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico y rescindió su vínculo. La noticia sorprendió porque el ex Defensa y Justicia y Belgrano de Córdoba se había ganado el puesto como titular en la breve era Sciacqua. El caso de Ybáñez era distinto. El defensor, que fue titular únicamente en el duelo ante River y luego jugó un cuarto de hora ante Vélez, regresó a Argentinos tras ser cedido a préstamo por seis meses sin cargo y sin opción. De esta manera, el club decidió no pagar el cargo para extender la cesión.

Uno de los pocos futbolistas con los que hoy cuenta Martínez para desempeñarse como lateral por el sector izquierdo es Gabriel Alanís. Excepto el encuentro ante Lanús, el ex Pirata jugó casi todos los partidos en la posición de mediocampista por izquierda. De abajo viene Marcos Rouzies, un juvenil que en Reserva jugaba de “3″ y en Primera debutó en ese puesto.

Por la banda derecha tampoco hay demasiadas alternativas. Hoy por hoy, el DT solamente cuenta con Gabriel Carrasco, el ex Lanús que llegó como refuerzo para esta temporada y que de ocho encuentros jugó siete de “4″ y uno de carrilero por derecha. A disposición del cuerpo técnico también están Agustín Álvarez (quien puede desempeñarse como zaguero central) y Agustín Pereyra, que cuenta con buenos antecedentes jugando en la Reserva. Para reforzar el puesto sonaron Marcelo Weigandt (Boca) y Lucas Blondel (Atlético Rafaela) y se aguardan novedades. Seguramente, en las próximas horas la noticia será que el Tomba habrá sumado a un par de laterales.

Los que llegaron. Marcos Gonzalo Goñi, un joven primer marcador central procedente de Estudiantes de Buenos Aires, y Renzo Tesuri –mediocampista ofensivo ex Ferro- son las nuevas apuestas de una institución que acostumbra a buscar futbolistas en el ascenso argentino. ¿Qué sucederá con los otros puestos a reforzar? Dependerá de lo que suceda con los futbolistas cuya transferencia es inminente. Léase Juan Francisco Brunetta (el club rechazó una primera oferta de 4 millones de dólares) y Jalil Elías, cuyas negociaciones para ser jugador del Parma de Italia están bastante avanzadas y se haría oficial después del 2 de agosto, día que finaliza la actual Serie A. La cifra de la posible venta sería de dos millones de euros y al Tomba le correspondería el 70% porque el 30% restante le pertenece a Newell’s Old Boys.

En cuanto a los futbolistas que ya no pertenecen al plantel, contando a los mencionados Rey, Ibáñez y Almeida, ya son nueve los que dijeron adiós. En dicha lista figuran Jaime Ayoví (hizo valer una cláusula contractual, regresó a Ecuador y firmaría con Guayaquil City de su país), Leandro Vella (se fue a Central Córdoba de Santiago del Estero), Richard Prieto, Joaquín Mateo, Agustín Verdugo y Leandro Lencinas. Pero las bajas continuarán: en las próximas horas quedarán al margen del plantel otros futbolistas que son prescindibles como Joaquín Varela, Fernando Núñez, Miguel Merentiel y ¿Danilo Ortíz?

Mercado de pases tombino

Llegaron (2): Gonzalo Goñi y Renzo Tesuri.

Se fueron (9): Rodrigo Rey, Jaime Ayoví, Enzo Ybáñez, Cristian Almeida, Leandro Vella, Agustín Verdugo, Richard Prieto, Joaquín Mateo y Leandro Lencinas.

Se irían: Jalil Elías, Juan Brunetta, Joaquín Varela, Fernando Núñez, Miguel Merentiel y Danilo Ortiz.