Como el Diego en el Mundial 1990: el tobillo hinchado de Tevez en el último Boca-River

Un esguince en el tobillo derecho tuvo en vilo a Carlos Tevez con respecto a su presencia en el Superclásico del último domingo ante River, que terminó 2 a 2 en La Bombonera. El Apache fue de la partida debido a que se infiltró, como así lo contó él en el post partido.

Unos días antes, el jueves, tuvo que abandonar la práctica tras sufrir la lesión, producto de un golpe con el joven mediocampista Alan Varela. En principio, parecía que no iba a jugar, pero se exigió los días posteriores en los entrenamientos, por lo que decidió arriesgarse y someterse a los médicos para sí o sí jugar frente al Millonario.

Luego del partido, el Apache confió: “Tuve que jugar infiltrado, con el tobillo inflamado. Son partidos que uno disfruta y quiere estar. Me sentí cómodo. Esta semana va a ser dura por el tema del dolor. Si no era River el rival, no jugaba”.

El periodista Alejandro Fantino, amigo de Tevez, quiso dejar en imagen, lo que el Apache sostuvo tras el empate en La Bombonera. Es por eso que mostró cómo quedó el tobillo del delantero y en qué condiciones físicas jugó el Superclásico. En la foto se observa el pie derecho del atacante con una clara inflamación, con el color verde característico de una lesión de este tipo.

A pesar de tener el tobillo hinchado, Tevez jugó prácticamente los 90 minutos. Fue reemplazado por Franco Soldano en el segundo minuto de adición del segundo tiempo: dejó el campo de juego con dos remates al arco, habiendo tocado 46 veces el balón, con un 86 por ciento de efectividad en los pases (acertó 30 de 35) y dos asistencias.