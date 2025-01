Comenzó el Dakar 2025: los argentinos se enfrentaron a un arranque lleno de emoción y desafíos en Arabia Saudita

El Rally Dakar 2025 dio inicio con su tradicional prólogo de 29 kilómetros en Bisha, Arabia Saudita, donde los competidores se enfrentaron a un recorrido rápido, arenoso y rocoso. Esta edición marca el sexto año consecutivo que el rally se celebra en el desierto saudí. El evento sirvió como una antesala para las intensas jornadas que se vienen, y los pilotos argentinos tuvieron un arranque mixto.

Así será la competencia más dura del mundo, con un recorrido final que alcanzará los 8 mil kilómetros.

En la categoría de motos, el australiano Daniel Sanders (KTM) fue el más rápido con un tiempo de 16 minutos y 51 segundos. A solo 12 milésimas de segundo, se ubicó el botsuano Ross Branch (Hero), seguido por el estadounidense Ricky Brabec (Honda), quien quedó a 18 milésimas del líder. Los hermanos Benavides, Luciano y Kevin, también tuvieron participación destacada. Luciano terminó séptimo, mientras que Kevin finalizó en el puesto 24. El salteño, quien se mostró satisfecho con su rendimiento, comentó que “fue un tramo entretenido y divertido”. En contraste, Kevin Benavides expresó su frustración por no haber logrado un mejor tiempo, señalando que no entendía bien dónde había perdido tanto tiempo.

Por su parte, el neuquino Santiago Rostan (KTM), quien afronta su segundo Dakar, culminó en el puesto 68. A pesar de ser su segundo año en la competencia, el patagónico manifestó estar aliviado por haber superado la presión previa al evento. “Hoy liberamos algo de presión. Mañana arranca la carrera de verdad”, dijo con emoción, destacando que su objetivo es mejorar el puesto 38º obtenido en su debut en 2024.

En la categoría de autos, el sudafricano Henk Lategan (Toyota) fue el más rápido con un tiempo de 15 minutos y 28 segundos. Lo siguieron de cerca el sueco Mattias Ekström, quien debutó con Ford, y el qatarí Nasser Al Attiyah (Dacia). El único argentino en la competencia de autos, Juan Cruz Yacopini (Toyota Hilux), finalizó en el puesto 32. El mendocino, quien se destacó con un séptimo lugar en 2023, habló de la importancia de resistir las exigentes condiciones del Dakar, particularmente las piedras, que serán una constante en la competencia.

Juan Cruz Yacopini es el único mendocino a cargo de la conducción de un vehículo. Corre su quinto Dakar.

En la divisional Challenger, los argentinos Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (Taurus) finalizaron en la tercera posición. “Fue un prólogo largo e intenso. Tuvimos tramos con piedras, pero también rápidos con arena”, explicó Cavigliasso. Valentina, por su parte, destacó la importancia de mantener la calma durante las duras etapas del rally y ser estratégicos para llegar lo más alto posible. En la misma categoría, David Zille y Sebastián Cesana (Taurus) lograron un meritorio séptimo puesto.

Varios compatriotas se desempeñan como navegantes en esta especialidad. El mendocino Bruno Jacomy fue octavo junto al qatarí Khalifa Al Attiya (Taurus), mientras que Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera se ubicó en el 11º puesto con el español Pau Navarro. Augusto Sanz (Taurus) finalizó en la 12ª posición, seguido por Facundo Jaton (Oryx) y Gastón Ariel Mattarucco (BRP), quienes terminaron en la 40ª y 45ª colocación, respectivamente.

En la categoría Side by Side, los argentinos Jeremías González Ferioli y Pedro Gonzalo Rinaldi (Can Am) lograron un excelente segundo puesto, quedando a solo 19 milésimas del estadounidense Brock Heger (Polaris). Otros pilotos nacionales también tuvieron buenos desempeños: Manuel Andújar y el mendocino Bernardo Graue (Can Am) terminaron en el octavo puesto, mientras que Diego Martínez, navegado por el uruguayo Sergio Lafuente, concluyó en el décimo lugar. En el 13º puesto quedó Fernando Matías Acosta (BRP), quien navega junto al ecuatoriano Sebastián Guayasamín.

Argentina dice presente en la competencia con 27 participantes, de los cuales tres son mendocinos.

Aunque el prólogo fue una etapa corta y con pocos obstáculos, todos los competidores coinciden en que las verdaderas dificultades comenzarán a partir de mañana, cuando se dé inicio a la primera etapa de 412 kilómetros cronometrados, que incluirá sectores de arena y piedras. La clave para un buen desempeño será evitar daños y pinchazos que puedan comprometer el rendimiento en una de las competiciones más exigentes del mundo.